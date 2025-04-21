https://ria.ru/20250421/nakopleniya-2012433073.html

Соцфонд оценил объем пенсионных накоплений россиян

Соцфонд оценил объем пенсионных накоплений россиян - РИА Новости, 21.04.2025

Соцфонд оценил объем пенсионных накоплений россиян

Общий объем средств пенсионных накоплений россиян превысил 3,37 триллиона рублей, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:48:00+03:00

2025-04-21T02:48:00+03:00

2025-04-21T02:48:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Общий объем средств пенсионных накоплений россиян превысил 3,37 триллиона рублей, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из данных Соцфонда, на 31 декабря 2024 года общий объем средств пенсионных накоплений россиян составил 3,373 триллиона рублей. Из них 3,088 триллиона рублей переданы СФР в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Пенсионные накопления - это совокупность средств, сформированных за счет страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, а также результата от их инвестирования и средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования.

https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html

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