https://ria.ru/20250421/mvd-2012434289.html

МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов

МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов - РИА Новости, 21.04.2025

МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов

Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:36:00+03:00

2025-04-21T03:36:00+03:00

2025-04-21T03:36:00+03:00

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов. "Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.

https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012341975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии