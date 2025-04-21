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МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов - РИА Новости, 21.04.2025
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03:36 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/mvd-2012434289.html
МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов
МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов - РИА Новости, 21.04.2025
МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов
Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:36:00+03:00
2025-04-21T03:36:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов. "Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.
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технологии
Технологии
МВД рассказало об аферах мошенников с сайтами по продаже авиабилетов

МВД: мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов.
"Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.
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