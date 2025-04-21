https://ria.ru/20250421/mostransavto-2012507259.html

Свыше 4,6 тысячи поездок на Пасху в Подмосковье совершили в "Мострансавто"

Свыше 4,6 тысячи поездок на Пасху в Подмосковье совершили в "Мострансавто" - РИА Новости, 21.04.2025

Свыше 4,6 тысячи поездок на Пасху в Подмосковье совершили в "Мострансавто"

Жители и гости Подмосковья совершили более 4,6 тысячи поездок на маршрутах "Мострансавто" на Пасху, в ночь с 19 на 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:27:00+03:00

2025-04-21T13:27:00+03:00

2025-04-21T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 4,6 тысячи поездок на маршрутах "Мострансавто" на Пасху, в ночь с 19 на 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, с субботу на воскресенье компания "Мострансавто" совместно с ведомством продлила до 3:00 часов ночи график работы 75 автобусных маршрутов, которые следуют до областных храмов и церквей. Предприятие подсчитало поездки, совершенные пассажирами с 22:00 до 03:00 часов. По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 3 города Домодедово — свыше 1,4 тысячи поездок. На втором месте оказались маршруты МАП № 1 города Люберцы — порядка 1 тысячи поездок. На всех 75 маршрутах было зафиксировано свыше 1,1 тысячи поездок по социальным картам. Банковскими картами заплатили за проезд более 2,2 тысячи раз. Также свыше 1,2 тысячи трансакций пришлось на транспортные карты "Стрелка" всех видов и "Тройка" (тариф "Кошелек").

https://ria.ru/20250418/donorstvo-2012143407.html

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012123531.html

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московская область (подмосковье), мострансавто, пасха