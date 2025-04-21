https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html

Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем

Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем - РИА Новости, 21.04.2025

Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем

Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:25:00+03:00

2025-04-21T18:25:00+03:00

2025-04-21T18:25:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794256516_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_1eaa283b317c957622cd0a003ad0d4a1.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в течение трех дней провели комплексные промывки дорог и тротуаров со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Затем была проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах работы выполнили вручную бригады коммунальных служб", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. -0-

https://ria.ru/20250421/paskha-2012513028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков