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Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем
Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем - РИА Новости, 21.04.2025
Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем
Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:25:00+03:00
2025-04-21T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в течение трех дней провели комплексные промывки дорог и тротуаров со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Затем была проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах работы выполнили вручную бригады коммунальных служб", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем
Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дороги и тротуары в Москве в течение трех дней промыли со специальным шампунем, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в течение трех дней провели комплексные промывки дорог и тротуаров со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Затем была проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах работы выполнили вручную бригады коммунальных служб", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. -0-