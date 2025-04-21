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В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату - РИА Новости, 21.04.2025
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12:24 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/moskva-2012487349.html
В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату
В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату
Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:24:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, задержан", - говорится в сообщении. По предварительным данным, около 10.30 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе - неизвестный использовал страйкбольное пиротехническое изделие. В результате инцидента никто не пострадал.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату

Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, задержан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, около 10.30 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе - неизвестный использовал страйкбольное пиротехническое изделие. В результате инцидента никто не пострадал.
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