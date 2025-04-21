https://ria.ru/20250421/moskva-2012487349.html

В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату

В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату - РИА Новости, 21.04.2025

В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату

Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:24:00+03:00

2025-04-21T12:24:00+03:00

2025-04-21T12:24:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Мужчина, взорвавший страйкбольную гранату в гостинице "Восход" в Москве, задержан", - говорится в сообщении. По предварительным данным, около 10.30 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе - неизвестный использовал страйкбольное пиротехническое изделие. В результате инцидента никто не пострадал.

https://realty.ria.ru/20250320/moskva-2006238127.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)