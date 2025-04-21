Рейтинг@Mail.ru
Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 21.04.2025 (обновлено: 11:28 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/moskva-2012475435.html
Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве
Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве - РИА Новости, 21.04.2025
Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве
Открывать купальный сезон в Москве пока рано, вода в водохранилищах и реках еще холодная, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:24:00+03:00
2025-04-21T11:28:00+03:00
общество
москва
истра
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799389046_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_78ffbdd4a6044b1b2da980ea899dcb7a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открывать купальный сезон в Москве пока рано, вода в водохранилищах и реках еще холодная, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Температура воды в водоемах, конечно, неприемлема для купания людей - она гораздо ниже, чем то, что воспринимается комфортно. В Истринском водохранилище, в реке Истра, например, температура воды (составляет) плюс 8 - плюс 9 градусов. Может быть, в прудах вода более нагретая... В водохранилищах и реках, конечно, вода еще холодная. Открывают купальный сезон сейчас экстремалы, которые привыкли к холодной воде. Пока открывать (купальный) сезон рано, потому что сегодня и завтра еще в Москве довольно высокая температура воздуха, а потом температура понизится, и думаю, что уже ни у кого не возникнет желания окунуться. Температура воды и воздуха сравняются, и средняя суточная температура будет около плюс 8 - плюс 9 градусов, что не очень комфортно для купания", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012220962.html
москва
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799389046_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_404e2aeab123f8809a443adbec10cf6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, истра, татьяна позднякова
Общество, Москва, Истра, Татьяна Позднякова
Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве

Метеоролог Позднякова: купальный сезон в Москве пока рано открывать

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отдых горожан на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открывать купальный сезон в Москве пока рано, вода в водохранилищах и реках еще холодная, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура воды в водоемах, конечно, неприемлема для купания людей - она гораздо ниже, чем то, что воспринимается комфортно. В Истринском водохранилище, в реке Истра, например, температура воды (составляет) плюс 8 - плюс 9 градусов. Может быть, в прудах вода более нагретая... В водохранилищах и реках, конечно, вода еще холодная. Открывают купальный сезон сейчас экстремалы, которые привыкли к холодной воде. Пока открывать (купальный) сезон рано, потому что сегодня и завтра еще в Москве довольно высокая температура воздуха, а потом температура понизится, и думаю, что уже ни у кого не возникнет желания окунуться. Температура воды и воздуха сравняются, и средняя суточная температура будет около плюс 8 - плюс 9 градусов, что не очень комфортно для купания", - сказала Позднякова.
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава Гидрометцентра высказался об апрельской погоде в Центральной России
19 апреля, 04:29
 
ОбществоМоскваИстраТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала