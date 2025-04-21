https://ria.ru/20250421/moskva-2012475435.html

Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве

Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве - РИА Новости, 21.04.2025

Синоптики высказались об открытии купального сезона в Москве

Открывать купальный сезон в Москве пока рано, вода в водохранилищах и реках еще холодная, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:24:00+03:00

2025-04-21T11:24:00+03:00

2025-04-21T11:28:00+03:00

общество

москва

истра

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799389046_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_78ffbdd4a6044b1b2da980ea899dcb7a.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открывать купальный сезон в Москве пока рано, вода в водохранилищах и реках еще холодная, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Температура воды в водоемах, конечно, неприемлема для купания людей - она гораздо ниже, чем то, что воспринимается комфортно. В Истринском водохранилище, в реке Истра, например, температура воды (составляет) плюс 8 - плюс 9 градусов. Может быть, в прудах вода более нагретая... В водохранилищах и реках, конечно, вода еще холодная. Открывают купальный сезон сейчас экстремалы, которые привыкли к холодной воде. Пока открывать (купальный) сезон рано, потому что сегодня и завтра еще в Москве довольно высокая температура воздуха, а потом температура понизится, и думаю, что уже ни у кого не возникнет желания окунуться. Температура воды и воздуха сравняются, и средняя суточная температура будет около плюс 8 - плюс 9 градусов, что не очень комфортно для купания", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012220962.html

москва

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, истра, татьяна позднякова