https://ria.ru/20250421/moskva-2012453047.html

После смерти актрисы Добровольской открыли наследственное дело

После смерти актрисы Добровольской открыли наследственное дело - РИА Новости, 21.04.2025

После смерти актрисы Добровольской открыли наследственное дело

Наследственное дело открыто в Москве после смерти советской и российской актрисы театра, кино и дубляжа, народной артистки РФ Евгении Добровольской, говорится в РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:53:00+03:00

2025-04-21T09:53:00+03:00

2025-04-21T09:53:00+03:00

культура

россия

евгения добровольская (актриса)

федеральная нотариальная палата

гитис

ника

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти советской и российской актрисы театра, кино и дубляжа, народной артистки РФ Евгении Добровольской, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости."Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. У актрисы остались три взрослых сына и 15-леняя дочь. В ситуации, когда у гражданина после смерти остаются несовершеннолетние наследники, их интересы представляют родители или опекуны, назначенные органами опеки, рассказали в Федеральной нотариальной палате. "За несовершеннолетних детей действуют их законные представители – родители или опекуны, назначенные органами опеки. С 14 до 18 лет ребенок является ограниченно дееспособным, и при обращении к нотариусу он подает заявление сам, но с согласия своих законных представителей", - рассказали в нотариальной палате. Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других. Всего артистка за свою карьеру сыграла более 100 ролей в кино и сериалах. В 1998 году Добровольская получила звание Заслуженной артистки России, а в 2005-м - Народной. В марте актриса посмертно получила премию "Ника" за роль второго плана.

https://ria.ru/20250114/habenskij-1993669496.html

https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евгения добровольская (актриса), федеральная нотариальная палата, гитис, ника, москва