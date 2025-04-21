После смерти актрисы Добровольской открыли наследственное дело
В Москве после смерти актрисы Добровольской открыли наследственное дело
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская
Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти советской и российской актрисы театра, кино и дубляжа, народной артистки РФ Евгении Добровольской, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. У актрисы остались три взрослых сына и 15-леняя дочь.
В ситуации, когда у гражданина после смерти остаются несовершеннолетние наследники, их интересы представляют родители или опекуны, назначенные органами опеки, рассказали в Федеральной нотариальной палате.
"За несовершеннолетних детей действуют их законные представители – родители или опекуны, назначенные органами опеки. С 14 до 18 лет ребенок является ограниченно дееспособным, и при обращении к нотариусу он подает заявление сам, но с согласия своих законных представителей", - рассказали в нотариальной палате.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других. Всего артистка за свою карьеру сыграла более 100 ролей в кино и сериалах. В 1998 году Добровольская получила звание Заслуженной артистки России, а в 2005-м - Народной.
В марте актриса посмертно получила премию "Ника" за роль второго плана.