https://ria.ru/20250421/moskva-2012444582.html
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.04.2025
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:39:00+03:00
2025-04-21T08:39:00+03:00
2025-04-21T08:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе ноль - плюс пять, в Подмосковье местами не исключены заморозки до минус одного, после обеда плюс три - плюс восемь. Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что май примет "прохладную эстафету".
https://ria.ru/20250420/moskva-2012353351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
В Москве в воскресенье возможны заморозки до минус одного градуса