https://ria.ru/20250421/moskva-2012444582.html

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.04.2025

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:39:00+03:00

2025-04-21T08:39:00+03:00

2025-04-21T08:39:00+03:00

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе ноль - плюс пять, в Подмосковье местами не исключены заморозки до минус одного, после обеда плюс три - плюс восемь. Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что май примет "прохладную эстафету".

https://ria.ru/20250420/moskva-2012353351.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода