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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.04.2025
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08:39 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/moskva-2012444582.html
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.04.2025
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:39:00+03:00
2025-04-21T08:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе ноль - плюс пять, в Подмосковье местами не исключены заморозки до минус одного, после обеда плюс три - плюс восемь. Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что май примет "прохладную эстафету".
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московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В Москве в воскресенье возможны заморозки до минус одного градуса

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТравянистые растения, покрытые инеем
Травянистые растения, покрытые инеем - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Травянистые растения, покрытые инеем. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заморозки до минус одного градуса возможны в воскресенье в столичном регионе, май примет "прохладную эстафету", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе ноль - плюс пять, в Подмосковье местами не исключены заморозки до минус одного, после обеда плюс три - плюс восемь. Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что май примет "прохладную эстафету".
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди
20 апреля, 08:58
 
Московская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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