https://ria.ru/20250421/moskva-2012443480.html
В Москве ожидают очередной рекорд жары
В Москве ожидают очередной рекорд жары - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве ожидают очередной рекорд жары
Очередной рекорд 25-градусной жары ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:23:00+03:00
2025-04-21T08:23:00+03:00
2025-04-21T08:23:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973426405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_661d7f52bbe6a4634263729e43b7be26.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Очередной рекорд 25-градусной жары ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду, слегка порывистый. Температура воздуха в Москве плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27, а значит, есть вероятность падения очередного рекорда 1995 года, когда в этот день в городе было плюс 23,9. Показания барометров будут стабильными - 746 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что со вторника погода начнет портиться, в небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные ливни интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади, местами прогремит гроза, станет душно, температурный фон сохранится летним. "В сумерках плюс 11 - плюс 14, в дневные часы в Москве плюс 21 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25. В среду ожидается еще один рекорд 25-градусной жары", - добавил Тишковец. Он подчеркнул, что в четверг "продавит" холодный фронт с ливнями и грозами, под утро плюс восемь - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20, а в пятницу в темное время суток плюс пять - плюс 10, днем плюс 11 - плюс 16.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html
https://ria.ru/20250420/moskva-2012353351.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973426405_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90d06787d5784273b67732dfde1b60fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
В Москве ожидают очередной рекорд жары
Тишковец: в Москве ожидают очередной рекорд 25-градусной жары
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Очередной рекорд 25-градусной жары ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду, слегка порывистый. Температура воздуха в Москве
плюс 23 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27, а значит, есть вероятность падения очередного рекорда 1995 года, когда в этот день в городе было плюс 23,9. Показания барометров будут стабильными - 746 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что со вторника погода начнет портиться, в небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные ливни интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади, местами прогремит гроза, станет душно, температурный фон сохранится летним.
"В сумерках плюс 11 - плюс 14, в дневные часы в Москве плюс 21 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25. В среду ожидается еще один рекорд 25-градусной жары", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что в четверг "продавит" холодный фронт с ливнями и грозами, под утро плюс восемь - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20, а в пятницу в темное время суток плюс пять - плюс 10, днем плюс 11 - плюс 16.