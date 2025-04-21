https://ria.ru/20250421/moskva-2012441127.html
Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник
Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.04.2025
Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник
Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, возможно обновление суточного рекорда максимальной... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:49:00+03:00
2025-04-21T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры, установленного 30 лет назад, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погода в столичном регионе в понедельник будет формироваться северной периферией обширного антициклона. В Москве и по области сохранится переменная облачность, по прежнему без существенных осадков. Днем в Москве от плюс 24 до плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27. В таком случае в Москве вновь ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет плюс 23,9 градуса и установлен ровно 30 лет назад, в 1995 году", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник
Леус: в Москве в понедельник ожидается температура до плюс 26