https://ria.ru/20250421/moskva-2012441127.html

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.04.2025

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве в понедельник

Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, возможно обновление суточного рекорда максимальной... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:49:00+03:00

2025-04-21T07:49:00+03:00

2025-04-21T07:49:00+03:00

общество

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михаил леус

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры, установленного 30 лет назад, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погода в столичном регионе в понедельник будет формироваться северной периферией обширного антициклона. В Москве и по области сохранится переменная облачность, по прежнему без существенных осадков. Днем в Москве от плюс 24 до плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27. В таком случае в Москве вновь ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет плюс 23,9 градуса и установлен ровно 30 лет назад, в 1995 году", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250420/moskva-2012376198.html

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общество, москва, михаил леус