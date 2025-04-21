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В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:25 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ
Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:25:00+03:00
2025-04-21T07:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет исторический диктант. С 28 апреля по 10 мая все желающие смогут проверить свои знания о ключевых военных событиях онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы". В столичных вузах диктант пройдет очно в формате тестирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведение таких мероприятий повышает уровень знаний молодежи об отечественной истории, ключевых событиях и культурных явлениях разных временных периодов. Кроме того, это позволяет привлечь внимание юных горожан к историческим вопросам и "побудить их исследовать прошлое своих семей". В прошлом году к акции присоединились более 30 тысяч человек.
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ

В Москве с 28 апреля пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет исторический диктант. С 28 апреля по 10 мая все желающие смогут проверить свои знания о ключевых военных событиях онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы". В столичных вузах диктант пройдет очно в формате тестирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение таких мероприятий повышает уровень знаний молодежи об отечественной истории, ключевых событиях и культурных явлениях разных временных периодов. Кроме того, это позволяет привлечь внимание юных горожан к историческим вопросам и "побудить их исследовать прошлое своих семей".
В прошлом году к акции присоединились более 30 тысяч человек.
Геоглиф, посвященный Великой Победе, высадили в Омской области в рамках Международной акции Сад памяти. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Омске высадили геоглиф "ПОБЕДЕ — 80" из сосен
19 апреля, 20:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМосква
 
 
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