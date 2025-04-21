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В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ
Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:25:00+03:00
2025-04-21T07:25:00+03:00
2025-04-21T07:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет исторический диктант. С 28 апреля по 10 мая все желающие смогут проверить свои знания о ключевых военных событиях онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы". В столичных вузах диктант пройдет очно в формате тестирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведение таких мероприятий повышает уровень знаний молодежи об отечественной истории, ключевых событиях и культурных явлениях разных временных периодов. Кроме того, это позволяет привлечь внимание юных горожан к историческим вопросам и "побудить их исследовать прошлое своих семей". В прошлом году к акции присоединились более 30 тысяч человек.
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва
В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ
В Москве с 28 апреля пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ