https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ

В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025

В Москве пройдет исторический диктант в честь 80-летия победы в ВОВ

Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:25:00+03:00

2025-04-21T07:25:00+03:00

2025-04-21T07:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Исторический диктант пройдет с 28 апреля по 10 мая в столице в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет исторический диктант. С 28 апреля по 10 мая все желающие смогут проверить свои знания о ключевых военных событиях онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы". В столичных вузах диктант пройдет очно в формате тестирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведение таких мероприятий повышает уровень знаний молодежи об отечественной истории, ключевых событиях и культурных явлениях разных временных периодов. Кроме того, это позволяет привлечь внимание юных горожан к историческим вопросам и "побудить их исследовать прошлое своих семей". В прошлом году к акции присоединились более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20250419/omsk-2012313601.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, общество, москва