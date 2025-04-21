https://ria.ru/20250421/moskva-2012212099.html

Ефимов: Москва выделила землю под строительство пяти производств в ЗАО

Ефимов: Москва выделила землю под строительство пяти производств в ЗАО - РИА Новости, 21.04.2025

Ефимов: Москва выделила землю под строительство пяти производств в ЗАО

Власти выделили инвесторам земельные участки в Западном административном округе Москвы для строительства пяти предприятий, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:22:00+03:00

2025-04-21T11:22:00+03:00

2025-04-21T11:22:00+03:00

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти выделили инвесторам земельные участки в Западном административном округе Москвы для строительства пяти предприятий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка в размере один рубль в год. В Западном административном округе таким образом выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города отметил, что эта мера поддержки позволит арендаторам сэкономить около 250 миллионов рублей на аренде участков. Договоры с инвесторами были заключены в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).Производственные объекты появятся в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское.Как уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в 2022 году инвесторам был предоставлен один участок, сейчас там возводят вторую очередь мясокомбината и производство блюд для сети кофеен. На двух участках, выделенных в 2024 году, на текущий момент строят комплексы, которые будут выпускать уборочную технику, малые архитектурные формы и столярные изделия, а еще перерабатывать и расфасовывать продукты питания, а также фабрику кухонной мебели. В текущем году инвесторы арендовали участок, где планируется создание завода по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий.

https://ria.ru/20250329/efimov-2008045789.html

https://ria.ru/20250410/bagreeva-2010341736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы