Ефимов: Москва выделила землю под строительство пяти производств в ЗАО
Ефимов: в двух районах Москвы построят пять предприятий в рамках МаИП
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти выделили инвесторам земельные участки в Западном административном округе Москвы для строительства пяти предприятий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка в размере один рубль в год. В Западном административном округе таким образом выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что эта мера поддержки позволит арендаторам сэкономить около 250 миллионов рублей на аренде участков. Договоры с инвесторами были заключены в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Производственные объекты появятся в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское.
Как уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в 2022 году инвесторам был предоставлен один участок, сейчас там возводят вторую очередь мясокомбината и производство блюд для сети кофеен. На двух участках, выделенных в 2024 году, на текущий момент строят комплексы, которые будут выпускать уборочную технику, малые архитектурные формы и столярные изделия, а еще перерабатывать и расфасовывать продукты питания, а также фабрику кухонной мебели. В текущем году инвесторы арендовали участок, где планируется создание завода по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий.