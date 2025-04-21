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Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей - РИА Новости, 21.04.2025
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09:10 21.04.2025 (обновлено: 19:40 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/moskva-2012109250.html
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей
За первые три месяца текущего года объем закупок у МСП составил 106,1 миллиарда рублей, данный показатель на 26% выше, чем за первый квартал 2024 года, сообщила РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:10:00+03:00
2025-04-21T19:40:00+03:00
мария багреева
россия
кирилл пуртов
москва
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем закупок у МСП составил 106,1 миллиарда рублей, данный показатель на 26% выше, чем за первый квартал 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в проектах, которые важны для столицы. Они участвуют в благоустройстве мегаполиса, строят дороги, возводят объекты социальной инфраструктуры. Также столичные компании снабжают лекарствами городские учреждения здравоохранения, а школы и детсады – продуктами."В первом квартале 2025 года московские заказчики подписали с субъектами СМП договоры на сумму 106,1 миллиарда рублей. Это на 26% больше января – марта прошлого года, когда сумма заключенных с малым бизнесом контрактов составила 84,1 миллиарда рублей. Чаще всего город закупал у СМП услуги по обустройству общественных пространств, лекарственные препараты, работы по ремонту зданий и сооружений, обслуживанию инженерных и информационных систем", — подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.Столичное правительство на постоянной основе совершенствует систему городских закупок, облегчая доступ для сравнительно маленьких предприятий к заключению контрактов с Москвой для обеспечения ее насущных потребностей. Так, уже три года все закупки объемом до 20 миллионов рублей столичные заказчики проводят только для малого и среднего предпринимательства, а срок оплаты бизнесу по контрактам теперь составляет семь дней вместо 15.Как сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, город активно сотрудничает с представителями малого и среднего бизнеса в системе государственного заказа. За 20 лет общая сумма контрактов с малым бизнесом перешагнула в отметку 3 миллиона рублей."Объем госзакупок Москвы среди СМП вырос более чем в 100 раз — почти до 640 миллиардов рублей в 2024 году, что составляет 16% от всех таких сделок с малым бизнесом в Российской Федерации", - привели в пресс-службе ДЭПР слова Пуртова.Он добавил, что с помощью госконтрактов у бизнесменов есть возможность находить заказчиков, а также расширять географию продаж. Принимать участие в этих процедурах могут не только столичные поставщики, но и предприниматели из других субъектов России.Прозрачные и понятные условия для участия представителей среднего и малого предпринимательства в госзаказе обеспечивает в том числе Портал поставщиков. Международная платформа работает уже 12 лет. Она была запущена для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3 миллионов уникальных наименований. Каждый день на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал 2025 года Москва сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок.
https://ria.ru/20250417/bagreeva-2011668322.html
https://ria.ru/20250416/bagreeva-2011446971.html
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мария багреева, россия, кирилл пуртов, москва, поддержка бизнеса
Мария Багреева, Россия, Кирилл Пуртов, Москва, Поддержка бизнеса
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей

Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 26% за год

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем закупок у МСП составил 106,1 миллиарда рублей, данный показатель на 26% выше, чем за первый квартал 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра подчеркнула, что субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в проектах, которые важны для столицы. Они участвуют в благоустройстве мегаполиса, строят дороги, возводят объекты социальной инфраструктуры. Также столичные компании снабжают лекарствами городские учреждения здравоохранения, а школы и детсады – продуктами.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Более 370 тыс пользователей зарегистрировали на Портале поставщиков Москвы
17 апреля, 09:10
"В первом квартале 2025 года московские заказчики подписали с субъектами СМП договоры на сумму 106,1 миллиарда рублей. Это на 26% больше января – марта прошлого года, когда сумма заключенных с малым бизнесом контрактов составила 84,1 миллиарда рублей. Чаще всего город закупал у СМП услуги по обустройству общественных пространств, лекарственные препараты, работы по ремонту зданий и сооружений, обслуживанию инженерных и информационных систем", — подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.
Столичное правительство на постоянной основе совершенствует систему городских закупок, облегчая доступ для сравнительно маленьких предприятий к заключению контрактов с Москвой для обеспечения ее насущных потребностей. Так, уже три года все закупки объемом до 20 миллионов рублей столичные заказчики проводят только для малого и среднего предпринимательства, а срок оплаты бизнесу по контрактам теперь составляет семь дней вместо 15.
Как сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, город активно сотрудничает с представителями малого и среднего бизнеса в системе государственного заказа. За 20 лет общая сумма контрактов с малым бизнесом перешагнула в отметку 3 миллиона рублей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках
16 апреля, 09:10
"Объем госзакупок Москвы среди СМП вырос более чем в 100 раз — почти до 640 миллиардов рублей в 2024 году, что составляет 16% от всех таких сделок с малым бизнесом в Российской Федерации", - привели в пресс-службе ДЭПР слова Пуртова.
Он добавил, что с помощью госконтрактов у бизнесменов есть возможность находить заказчиков, а также расширять географию продаж. Принимать участие в этих процедурах могут не только столичные поставщики, но и предприниматели из других субъектов России.
Прозрачные и понятные условия для участия представителей среднего и малого предпринимательства в госзаказе обеспечивает в том числе Портал поставщиков. Международная платформа работает уже 12 лет. Она была запущена для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3 миллионов уникальных наименований. Каждый день на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.
Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал 2025 года Москва сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в I квартале 2025 года
15 апреля, 09:10
 
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