https://ria.ru/20250421/moldaviya-2012495904.html

Молдавский депутат назвал Россию и Турцию надежными партнерами

Молдавский депутат назвал Россию и Турцию надежными партнерами - РИА Новости, 21.04.2025

Молдавский депутат назвал Россию и Турцию надежными партнерами

Россия и Турция являются надежными партнерами в защите Гагаузской автономии, заявил в понедельник депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:45:00+03:00

2025-04-21T12:45:00+03:00

2025-04-21T12:45:00+03:00

в мире

россия

гагаузия

турция

евгения гуцул

мария захарова

хакан фидан

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Россия и Турция являются надежными партнерами в защите Гагаузской автономии, заявил в понедельник депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский, который представляет Гагаузию. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинева 9 апреля изменил ей меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "В условиях усиливающегося давления на Гагаузию со стороны режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) становится все более очевидным: у гагаузского народа есть крепкая международная поддержка. Россия и Турция — стратегические партнеры, которые уже не раз демонстрировали, что не останутся в стороне, когда речь идет о защите прав и свобод народа Гагаузии", - написал в своем Telegram-канале Суходольский. Он пояснил, что ранее важный сигнал прозвучал из Москвы, теперь к нему присоединилась и Анкара, когда глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза за бездействие в ответ на необоснованное уголовное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, указав на очевидную избирательность и двойные стандарты европейских структур. "Поддержка Анкары и Москвы — это сигнал всему миру: Гагаузия не одинока, и любые попытки разрушить ее автономный статус не останутся без внимания… Выражаю огромную благодарность России и Турции — и это не просто дипломатическая формальность. Это признание роли этих стран в обеспечении мира, справедливости и уважения к демократическому выбору народа", - подчеркнул депутат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html

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в мире, россия, гагаузия, турция, евгения гуцул, мария захарова, хакан фидан, задержание главы гагаузии гуцул