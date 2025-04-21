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Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum - РИА Новости, 21.04.2025
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Республика Татарстан
 
16:12 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/minullina-2012543031.html
Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum
Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum - РИА Новости, 21.04.2025
Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum
Республика Татарстан готовит ряд соглашений к подписанию на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:12:00+03:00
2025-04-21T16:12:00+03:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
талия минуллина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Республика Татарстан готовит ряд соглашений к подписанию на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина. Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению и подготовке к форуму. "Например, на выставке недвижимости у нас планируются очень крупные соглашения по реализации инфраструктурных девелоперских проектов на территории Республики Татарстан", – рассказала Минуллина. Спикер отметила большое количество проектов соглашений, которые уже поданы в оргкомитет форума. "Это соглашения по линиям транспорта и логистики, здравоохранения. Достаточно много – по линии просвещения и по линии образования", – сообщила Минуллина. ХVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оператором по подготовке и проведению форума выступает фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20250421/zhenschiny-2012523652.html
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россия, республика татарстан (татарстан), талия минуллина
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Талия Минуллина
Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum

Минуллина: Татарстан планирует подписание инвестсоглашений на KazanForum

© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики ТатарстанРуководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Республика Татарстан готовит ряд соглашений к подписанию на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.
Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению и подготовке к форуму.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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"Например, на выставке недвижимости у нас планируются очень крупные соглашения по реализации инфраструктурных девелоперских проектов на территории Республики Татарстан", – рассказала Минуллина.
Спикер отметила большое количество проектов соглашений, которые уже поданы в оргкомитет форума.
"Это соглашения по линиям транспорта и логистики, здравоохранения. Достаточно много – по линии просвещения и по линии образования", – сообщила Минуллина.
ХVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оператором по подготовке и проведению форума выступает фонд "Росконгресс".
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Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Талия Минуллина
 
 
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