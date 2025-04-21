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Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 21.04.2025 (обновлено: 11:37 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html
Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ
Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ
ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:18:00+03:00
2025-04-21T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в Минобороны. Главное из сводки военного ведомства:В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.При этом накануне украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012454194.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ

Киевский режим 4900 раз нарушил пасхальное перемирие

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в Минобороны.
Главное из сводки военного ведомства:
  • Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля.
  • Украинские военные при этом продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
20 апреля, 00:54
  • ВСУ предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные их отразили.
  • За время перемирия украинские войска применили 90 дронов, восемь из них — вне зоны СВО, все они были сбиты.
  • Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие
Вчера, 09:56
  • По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА.
  • В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.
  • С окончанием действия перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.
В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
При этом накануне украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Это шанс для нас". Украинцы согласились с разделом страны
Вчера, 08:00
 
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