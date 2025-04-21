https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html

Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ

Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025

Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ

ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:18:00+03:00

2025-04-21T10:18:00+03:00

2025-04-21T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в Минобороны. Главное из сводки военного ведомства:В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.При этом накануне украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html

https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012454194.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012070922.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины