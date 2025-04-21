Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ
Киевский режим 4900 раз нарушил пасхальное перемирие
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям войск и гражданским объектам, сообщили в Минобороны.
Главное из сводки военного ведомства:
- Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля.
- ️Украинские военные при этом продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.
- ️ВСУ предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные их отразили.
- ️За время перемирия украинские войска применили 90 дронов, восемь из них — вне зоны СВО, все они были сбиты.
- ️Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.
- ️По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА.
- ️В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.
- ️С окончанием действия перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.
В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
При этом накануне украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня.