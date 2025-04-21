https://ria.ru/20250421/mina-2012518423.html

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине - РИА Новости, 21.04.2025

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Необходимо расследовать ситуацию с ребенком, пострадавшим в Белгородской области при взрыве хранившейся дома мины "Колокольчик", заявил губернатор региона... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:20:00+03:00

2025-04-21T12:20:00+03:00

2025-04-21T14:36:00+03:00

происшествия

москва

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Необходимо расследовать ситуацию с ребенком, пострадавшим в Белгородской области при взрыве хранившейся дома мины "Колокольчик", заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства."И абсолютно очевидно, что эта оценка должна была быть дана и прокуратурой. <...> В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий", — заявил он.Гладков отметил, что случай, когда семья передала детям опасный предмет, подвергнув их жизнь риску, требует правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.Он также добавил в Telegram-канале, что ребенка со множественными травмами отправят на лечение в федеральный центр."В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику", — написал Гладков.Информированный источник уточнил РИА Новости, что пострадавшего мальчика направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, двух девочек, 13 и 17 лет, госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.В воскресенье губернатор сообщил, что в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "Колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги.

https://ria.ru/20250122/bekhtery-1994930305.html

https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011938147.html

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