https://ria.ru/20250421/mid-2012628719.html

Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти

Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти - РИА Новости, 21.04.2025

Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти

Российский МИД в 24-часовом режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:39:00+03:00

2025-04-21T23:39:00+03:00

2025-04-21T23:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

мария захарова

сергей лавров

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский МИД в 24-часовом режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется нами непрерывно, теперь уже в 24-часовом режиме на всех уровнях", - сказала Захарова в ходе заседания Центра патриотического воспитания МИД РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним". Она отметила, что в эту работу включены все в министерстве, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также центральный аппарат МИД и все подведомственные учреждения. Официальный представитель российского МИД добавила, что приоритетное внимание отводится распространению за рубежом правды о роли и месте России в мировой истории, борьбе с фейками и ложью.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005844425.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне