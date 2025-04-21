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Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти - РИА Новости, 21.04.2025
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23:39 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/mid-2012628719.html
Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти
Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти - РИА Новости, 21.04.2025
Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти
Российский МИД в 24-часовом режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:39:00+03:00
2025-04-21T23:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мария захарова
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский МИД в 24-часовом режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется нами непрерывно, теперь уже в 24-часовом режиме на всех уровнях", - сказала Захарова в ходе заседания Центра патриотического воспитания МИД РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним". Она отметила, что в эту работу включены все в министерстве, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также центральный аппарат МИД и все подведомственные учреждения. Официальный представитель российского МИД добавила, что приоритетное внимание отводится распространению за рубежом правды о роли и месте России в мировой истории, борьбе с фейками и ложью.
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россия, мария захарова, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти

Захарова: МИД в 24-часовом режиме борется с искажением исторической памяти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский МИД в 24-часовом режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«
"Продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется нами непрерывно, теперь уже в 24-часовом режиме на всех уровнях", - сказала Захарова в ходе заседания Центра патриотического воспитания МИД РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним".
Она отметила, что в эту работу включены все в министерстве, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также центральный аппарат МИД и все подведомственные учреждения. Официальный представитель российского МИД добавила, что приоритетное внимание отводится распространению за рубежом правды о роли и месте России в мировой истории, борьбе с фейками и ложью.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМария ЗахароваСергей Лавров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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