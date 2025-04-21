https://ria.ru/20250421/metro-2012554665.html

Станции московского метро, куда не может попасть ни один пассажир

Станции московского метро, куда не может попасть ни один пассажир - РИА Новости, 21.04.2025

Станции московского метро, куда не может попасть ни один пассажир

Эта станция похожа на "призрак": то она появляется на схемах метро, то затем внезапно исчезает. Находится эта загадочная платформа на Арбатско-Покровской линии... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:10:00+03:00

2025-04-21T19:10:00+03:00

2025-04-21T19:10:00+03:00

московский метрополитен

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эта станция похожа на "призрак": то она появляется на схемах метро, то затем внезапно исчезает. Находится эта загадочная платформа на Арбатско-Покровской линии между станциями "Крылатское" и "Строгино". В обозримом будущем она не будет доступна для пассажиров. Хотя, возможно, некоторые читатели видели её на схемах конца нулевых или начала 2010-х в вагонах."Секретная" станция метроСтанция "Троице-Лыково" прославилась благодаря ролику в Тик Токе, где сотрудник московского метрополитена ответил на вопрос подписчиков о том, есть ли в столичной подземке секретные станции.Недолго думая, он и рассказал о платформе под названием "Троице-Лыково", которой нет на городских схемах метро. Ролик быстро стал вирусным, сейчас его просмотрели уже более 13 миллионов человек.Автор видео показал зрителям, что с платформы следует проход к блоку служебных помещений. Здесь есть "много запутанных коридоров", кабина дежурного, электроподстанция и другие комнаты, есть даже штатный уборщик помещений, но совершенно нет пассажиров.В конце ролика работник подземки рассказал, как можно увидеть станцию из поезда, прислонившись к окну вагона.По своим размерам "Троице-Лыково" представляет собой платформу длиной в 26 метров, для ориентира это чуть более одного вагона, с лестницей по первому пути, на втором пути имеется только небольшой мостик с переходом на первый и со спуском в тоннель.Версии возникновенияВ настоящее время есть несколько версий возникновения станции, по одной из которых "Троице-Лыково" была запроектирована как полноценная пассажирская станция. При её строительстве был оставлен задел в 200 м, на котором пути максимально сближены и выровнены.При возникновении необходимости к существующей платформе может быть в дальнейшем пристроен полноценный станционный зал, и станция станет открыта для пассажиров.По другой из версий, поскольку возле неё находятся тягово-понизительная подстанция и служебные помещения, строить как полноценную станцию её никогда не планировали, и она изначально по нормам безопасности предназначена как эвакуационный выход в связи с большой протяжённостью перегона "Крылатское" — "Строгино" (6,6 км), который является самым длинным в Московском метрополитене.Как бы то ни было, но в ближайшее время планов по переоборудованию технической платформы "Троице-Лыково" в полноценную станцию нет.Жуткие слухи о станции, где "хоронили" бандитов 90-хВпрочем, есть примеры, когда "станции-призраки" обретают вторую жизнь, на Таганско-Краснопресненской линии еще в 1975 году соорудили основные конструкции "Волоколамской", ставшей впоследствии одним из любимых мест диггеров.В народе о станции ходили жуткие слухи, что туда свозили погибших братков, участников разборок 90-х, которые не соответствовали действительности.На самом деле это была вполне мирная подземная стройплощадка, которую законсервировали, поскольку тогда застройка земель Тушинского аэродрома не началась. Только в 2010-е годы "Волоколамская" обрела вторую жизнь, и в 2014-м на ее базе достроили станцию "Спартак".Доступная для экскурсийПожалуй, самая доступная для обычных граждан призрачная станция — "Первомайская", но не та, что действует на Арбатско-Покровской линии.Изначально ее построили чуть поодаль, но потом "передвинули", последний пассажирский поезд со станции ушел в 1961 году.Однако же первый вестибюль, как и все наполнение станции, не убрали. А просто секретная "Первомайская" обнесена забором, там теперь работает депо — режимный объект.Здесь, впрочем, иногда проводятся экскурсии, когда-то именно на этом месте была конечная станция на синей ветке. От нее осталось многое: парадный вестибюль, просторный кассовый зал, станционные пути, где сейчас ремонтируются составы. А еще у этой "Первомайской" есть один секрет: специальный соединительный тоннель, по которому можно попасть не только на синюю, но и на голубую ветку.Как видим, даже такой всем известный объект, как Московский метрополитен, способен преподнести сюрпризы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский метрополитен