https://ria.ru/20250421/melnichenko-2012600626.html

Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер

Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер - РИА Новости, 21.04.2025

Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер

Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:37:00+03:00

2025-04-21T19:37:00+03:00

2025-04-21T19:38:00+03:00

пензенская область

пенза

пензенская область

олег мельниченко

кино

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ПЕНЗА, 21 апр - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Идеи развития региона губернатор в понедельник обсудил в формате бизнес-завтрака с представителями предпринимательского сообщества области. "Главными темами разговора стали подготовка востребованных на предприятиях специалистов и комплексное развитие территорий, в том числе в районе Сурского водохранилища. Еще одна инициатива - создание в Пензе кинокластера для развития регионального кинопроизводства. По итогам общения дал ряд поручений. Одно из них - проводить подобные встречи ежеквартально. Будем детальнее рассматривать возможность совместной реализации интересных идей, значимых для Пензенской области", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250407/zampred-2009803298.html

пенза

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