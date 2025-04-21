https://ria.ru/20250421/melnichenko-2012600626.html
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер - РИА Новости, 21.04.2025
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер
Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:37:00+03:00
2025-04-21T19:37:00+03:00
2025-04-21T19:38:00+03:00
пензенская область
пенза
пензенская область
олег мельниченко
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg
ПЕНЗА, 21 апр - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Идеи развития региона губернатор в понедельник обсудил в формате бизнес-завтрака с представителями предпринимательского сообщества области. "Главными темами разговора стали подготовка востребованных на предприятиях специалистов и комплексное развитие территорий, в том числе в районе Сурского водохранилища. Еще одна инициатива - создание в Пензе кинокластера для развития регионального кинопроизводства. По итогам общения дал ряд поручений. Одно из них - проводить подобные встречи ежеквартально. Будем детальнее рассматривать возможность совместной реализации интересных идей, значимых для Пензенской области", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250407/zampred-2009803298.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_41:0:904:647_1920x0_80_0_0_bfbcc795196e422c1cda7be50e00df56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, пензенская область, олег мельниченко, кино
Пензенская область, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, кино
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер
Мельниченко: представители пензенского бизнеса предложили создать кинокластер