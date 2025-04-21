Рейтинг@Mail.ru
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
19:37 21.04.2025 (обновлено: 19:38 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/melnichenko-2012600626.html
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер - РИА Новости, 21.04.2025
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер
Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:37:00+03:00
2025-04-21T19:38:00+03:00
пензенская область
пенза
пензенская область
олег мельниченко
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg
ПЕНЗА, 21 апр - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Идеи развития региона губернатор в понедельник обсудил в формате бизнес-завтрака с представителями предпринимательского сообщества области. "Главными темами разговора стали подготовка востребованных на предприятиях специалистов и комплексное развитие территорий, в том числе в районе Сурского водохранилища. Еще одна инициатива - создание в Пензе кинокластера для развития регионального кинопроизводства. По итогам общения дал ряд поручений. Одно из них - проводить подобные встречи ежеквартально. Будем детальнее рассматривать возможность совместной реализации интересных идей, значимых для Пензенской области", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250407/zampred-2009803298.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_41:0:904:647_1920x0_80_0_0_bfbcc795196e422c1cda7be50e00df56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенза, пензенская область, олег мельниченко, кино
Пензенская область, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, кино
Бизнес предложил создать в Пензе региональный кинокластер

Мельниченко: представители пензенского бизнеса предложили создать кинокластер

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 21 апр - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества Пензенской области предложили создать кинокластер для развития регионального кинопроизводства, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Идеи развития региона губернатор в понедельник обсудил в формате бизнес-завтрака с представителями предпринимательского сообщества области.
"Главными темами разговора стали подготовка востребованных на предприятиях специалистов и комплексное развитие территорий, в том числе в районе Сурского водохранилища. Еще одна инициатива - создание в Пензе кинокластера для развития регионального кинопроизводства. По итогам общения дал ряд поручений. Одно из них - проводить подобные встречи ежеквартально. Будем детальнее рассматривать возможность совместной реализации интересных идей, значимых для Пензенской области", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
7 апреля, 14:20
 
Пензенская областьПензаПензенская областьОлег Мельниченкокино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала