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Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи

Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи - РИА Новости, 21.04.2025

Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем... РИА Новости, 21.04.2025

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2025-04-21T21:50:00+03:00

суджа

курская область

александр хинштейн

зураб церетели

василий церетели

вооруженные силы украины

российская академия художеств

московский музей современного искусства

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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в понедельник о рабочей встрече с вице-президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели, где обсуждался ряд совместных проектов. "Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!"- написал Хинштейн. Он отметил, что что Академия художеств подключится и к работе по подготовке к 1000-летию Курска. "Договорились о том, что Академия подключится к работе по подготовке к 1000-летию Курска… Кстати, ни одной работы Зураба Константиновича Церетели в Курске нет. В галерее увидел работу президента РАХ, которая ранее не была нигде установлена — памятник Каземиру Малевичу, которого много связывает с Курском. Художник, по сути, начал своё становление именно на Курской земле. Знаю, что есть давний проект создания квартала Малевича и продвижение этого мирового имени — важная задача для нашего региона", - добавил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено. Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.

https://ria.ru/20250413/sudzha-2011047306.html

https://ria.ru/20250417/nauka-2011587759.html

суджа

курская область

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суджа, курская область, александр хинштейн, зураб церетели, василий церетели, вооруженные силы украины, российская академия художеств, московский музей современного искусства, общество