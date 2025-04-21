Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи
Хинштейн: Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению курской Суджи
Стела на въезде в Суджу. Архивное фото
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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в понедельник о рабочей встрече с вице-президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели, где обсуждался ряд совместных проектов.
"Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!"- написал Хинштейн.
Он отметил, что что Академия художеств подключится и к работе по подготовке к 1000-летию Курска.
"Договорились о том, что Академия подключится к работе по подготовке к 1000-летию Курска… Кстати, ни одной работы Зураба Константиновича Церетели в Курске нет. В галерее увидел работу президента РАХ, которая ранее не была нигде установлена — памятник Каземиру Малевичу, которого много связывает с Курском. Художник, по сути, начал своё становление именно на Курской земле. Знаю, что есть давний проект создания квартала Малевича и продвижение этого мирового имени — важная задача для нашего региона", - добавил он.
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В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено.
Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.