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Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи - РИА Новости, 21.04.2025
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21:50 21.04.2025
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Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи
Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи - РИА Новости, 21.04.2025
Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:50:00+03:00
2025-04-21T21:50:00+03:00
суджа
курская область
александр хинштейн
зураб церетели
василий церетели
вооруженные силы украины
российская академия художеств
московский музей современного искусства
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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в понедельник о рабочей встрече с вице-президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели, где обсуждался ряд совместных проектов. "Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!"- написал Хинштейн. Он отметил, что что Академия художеств подключится и к работе по подготовке к 1000-летию Курска. "Договорились о том, что Академия подключится к работе по подготовке к 1000-летию Курска… Кстати, ни одной работы Зураба Константиновича Церетели в Курске нет. В галерее увидел работу президента РАХ, которая ранее не была нигде установлена — памятник Каземиру Малевичу, которого много связывает с Курском. Художник, по сути, начал своё становление именно на Курской земле. Знаю, что есть давний проект создания квартала Малевича и продвижение этого мирового имени — важная задача для нашего региона", - добавил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено. Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.
https://ria.ru/20250413/sudzha-2011047306.html
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суджа, курская область, александр хинштейн, зураб церетели, василий церетели, вооруженные силы украины, российская академия художеств, московский музей современного искусства, общество
Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Зураб Церетели, Василий Церетели, Вооруженные силы Украины, Российская академия художеств, Московский музей современного искусства, Общество
Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи

Хинштейн: Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению курской Суджи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Суджу
Стела на въезде в Суджу - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения от ВСУ курской Суджи, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в понедельник о рабочей встрече с вице-президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели, где обсуждался ряд совместных проектов.
© Александр Хинштейн/TelegramМакет памятной медали к освобождению курской Суджи
Макет памятной медали к освобождению курской Суджи - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Макет памятной медали к освобождению курской Суджи
"Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!"- написал Хинштейн.
Он отметил, что что Академия художеств подключится и к работе по подготовке к 1000-летию Курска.
"Договорились о том, что Академия подключится к работе по подготовке к 1000-летию Курска… Кстати, ни одной работы Зураба Константиновича Церетели в Курске нет. В галерее увидел работу президента РАХ, которая ранее не была нигде установлена — памятник Каземиру Малевичу, которого много связывает с Курском. Художник, по сути, начал своё становление именно на Курской земле. Знаю, что есть давний проект создания квартала Малевича и продвижение этого мирового имени — важная задача для нашего региона", - добавил он.
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Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.
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