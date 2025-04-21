https://ria.ru/20250421/mchs-2012478276.html

МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье

МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 21.04.2025

МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье

МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:40:00+03:00

2025-04-21T11:40:00+03:00

2025-04-21T11:40:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

александр козлов (глава минприроды)

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662966_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_cc3b5156f8734197853fb6d9d4148a3a.jpg

ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. "Все, что касается непосредственно работы МЧС России, это защита населенных пунктов и объектов экономики. Мы будем наращивать группировку для того, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, сделать минерализированные полосы, где нужно восстановить, где их нет, выполнить эту работу", - сказал министр. Он пояснил, что усиление группировки будет осуществляться в наиболее сложных районах. В свою очередь, министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что по поручению главы МЧС "все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов". Он напомнил, что в Забайкалье дополнительно прибыли 740 человек из соседних регионов. Козлов отметил, что после полной защиты населенных пунктов они вернуться к работе с очагами пожаров.

https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, александр козлов (глава минприроды), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)