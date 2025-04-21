Рейтинг@Mail.ru
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/mchs-2012478276.html
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 21.04.2025
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье
МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:40:00+03:00
2025-04-21T11:40:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
александр козлов (глава минприроды)
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662966_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_cc3b5156f8734197853fb6d9d4148a3a.jpg
ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. "Все, что касается непосредственно работы МЧС России, это защита населенных пунктов и объектов экономики. Мы будем наращивать группировку для того, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, сделать минерализированные полосы, где нужно восстановить, где их нет, выполнить эту работу", - сказал министр. Он пояснил, что усиление группировки будет осуществляться в наиболее сложных районах. В свою очередь, министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что по поручению главы МЧС "все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов". Он напомнил, что в Забайкалье дополнительно прибыли 740 человек из соседних регионов. Козлов отметил, что после полной защиты населенных пунктов они вернуться к работе с очагами пожаров.
https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662966_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_a9ed6a2239e1a4fdbc87a541de973e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, александр козлов (глава минприроды), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье

МЧС России усилит группировку для защиты от лесных пожаров в Забайкалье

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар в Забайкалье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
"Все, что касается непосредственно работы МЧС России, это защита населенных пунктов и объектов экономики. Мы будем наращивать группировку для того, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, сделать минерализированные полосы, где нужно восстановить, где их нет, выполнить эту работу", - сказал министр. Он пояснил, что усиление группировки будет осуществляться в наиболее сложных районах.
В свою очередь, министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что по поручению главы МЧС "все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов". Он напомнил, что в Забайкалье дополнительно прибыли 740 человек из соседних регионов. Козлов отметил, что после полной защиты населенных пунктов они вернуться к работе с очагами пожаров.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Вчера, 05:28
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайАлександр Козлов (глава Минприроды)Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала