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МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 21.04.2025
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье
МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:40:00+03:00
2025-04-21T11:40:00+03:00
2025-04-21T11:40:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
александр козлов (глава минприроды)
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 21 апр - РИА Новости. МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков. "Все, что касается непосредственно работы МЧС России, это защита населенных пунктов и объектов экономики. Мы будем наращивать группировку для того, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, сделать минерализированные полосы, где нужно восстановить, где их нет, выполнить эту работу", - сказал министр. Он пояснил, что усиление группировки будет осуществляться в наиболее сложных районах. В свою очередь, министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что по поручению главы МЧС "все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов". Он напомнил, что в Забайкалье дополнительно прибыли 740 человек из соседних регионов. Козлов отметил, что после полной защиты населенных пунктов они вернуться к работе с очагами пожаров.
https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html
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происшествия, россия, забайкальский край, александр козлов (глава минприроды), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров в Забайкалье
МЧС России усилит группировку для защиты от лесных пожаров в Забайкалье