https://ria.ru/20250421/mchs-2012440987.html

В Уфе загорелся школьный автобус

В Уфе загорелся школьный автобус - РИА Новости, 21.04.2025

В Уфе загорелся школьный автобус

Школьный автобус загорелся в Уфе по ходу движения, в транспорте детей не было, только водитель, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:45:00+03:00

2025-04-21T07:45:00+03:00

2025-04-21T08:06:00+03:00

происшествия

уфа

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 21 апр – РИА Новости. Школьный автобус загорелся в Уфе по ходу движения, в транспорте детей не было, только водитель, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. "В Уфе на Затонском шоссе во время движения загорелся школьный автобус. В салоне автобуса находился только водитель, детей не было. Пострадавших нет", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС России, горение локализовано.Прокуратура Башкирии сообщает, что в инциденте пострадал водитель автобуса. "В момент происшествия в салоне транспортного средства детей не было, водитель получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в релизе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250420/mkad-2012410561.html

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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)