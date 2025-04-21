https://ria.ru/20250421/mask-2012522863.html

Маск хочет уйти из правительства США, пишет WP

Маск хочет уйти из правительства США, пишет WP - РИА Новости, 21.04.2025

Маск хочет уйти из правительства США, пишет WP

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) предприниматель Илон Маск хочет оставить работу в американском правительстве, поскольку устал от... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:38:00+03:00

2025-04-21T14:38:00+03:00

2025-04-21T14:38:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

майк джонсон

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) предприниматель Илон Маск хочет оставить работу в американском правительстве, поскольку устал от "нападок левых сил", сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимный источник. Как отмечается в публикации, статус Маска как особого правительственного сотрудника истекает в мае этого года, и пока точно неизвестно, будет ли этот срок продлен. "(Маск - ред.) хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых", - говорится в сообщении газеты. При этом Маск не переживает за дальнейшую работу возглавляемого им сейчас DOGE, поскольку члены его команды уже закрепились "во многих федеральных агентствах", пишет газета. Как заявил Washington Post неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома, DOGE добился исторических результатов, которые "говорят сами за себя". Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011363322.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон