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Фестиваль ГТО начался в Рязанской области - РИА Новости, 21.04.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
18:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/malkov-2012592002.html
Фестиваль ГТО начался в Рязанской области
Фестиваль ГТО начался в Рязанской области - РИА Новости, 21.04.2025
Фестиваль ГТО начался в Рязанской области
В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО, нормативы в течение месяца смогут сдать граждане старше шести лет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:54:00+03:00
2025-04-21T18:54:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
гто
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО, нормативы в течение месяца смогут сдать граждане старше шести лет, сообщил губернатор Павел Малков. "Начинаем фестиваль ГТО! В течение месяца по всей Рязанской области пройдет сдача нормативов ГТО. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет. Нужен медицинский допуск, документ, удостоверяющий личность, и регистрация на сайте gto.ru", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в каждом районе региона будет действовать стационарный центр, где можно будет сдать нормативы. В рязанском Центральном парке культуры и отдыха, а также школах, вузах и на предприятиях будут работать выездные пункты тестирования. Губернатор подчеркнул, что завершится фестиваль спортивным праздником 23 и 24 мая на Лыбедском бульваре в Рязани, где пройдут соревнования по различным видам спорта, а также командная гонка ГТО в трех категориях: "Семейная", "Корпоративная" и "Молодежная". Будут работать развлекательные площадки и интерактивные зоны. Всех посетителей ждет большая концертная программа.
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рязанская область, павел малков, гто
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, ГТО
Фестиваль ГТО начался в Рязанской области

Губернатор Малков: в Рязанской области стартовал фестиваль ГТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. В Рязанской области стартовал фестиваль ГТО, нормативы в течение месяца смогут сдать граждане старше шести лет, сообщил губернатор Павел Малков.
"Начинаем фестиваль ГТО! В течение месяца по всей Рязанской области пройдет сдача нормативов ГТО. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет. Нужен медицинский допуск, документ, удостоверяющий личность, и регистрация на сайте gto.ru", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в каждом районе региона будет действовать стационарный центр, где можно будет сдать нормативы. В рязанском Центральном парке культуры и отдыха, а также школах, вузах и на предприятиях будут работать выездные пункты тестирования.
Губернатор подчеркнул, что завершится фестиваль спортивным праздником 23 и 24 мая на Лыбедском бульваре в Рязани, где пройдут соревнования по различным видам спорта, а также командная гонка ГТО в трех категориях: "Семейная", "Корпоративная" и "Молодежная". Будут работать развлекательные площадки и интерактивные зоны. Всех посетителей ждет большая концертная программа.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковГТО
 
 
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