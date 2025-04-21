https://ria.ru/20250421/malchik-2012616754.html

Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ

Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ - РИА Новости, 21.04.2025

Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ

Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, госпитализирован в состоянии средней степени... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:29:00+03:00

2025-04-21T21:29:00+03:00

2025-04-21T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, его готовят к новой операции, сообщили в Минздраве России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в воскресенье в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. После проведенной операции в белгородской больнице ребенка планировали перевезти на лечение в федеральную клинику. "Мальчик из села Таврово Белгородского района, получивший тяжелые травмы в результате взрыва мины, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Первичный этап хирургического лечения провели врачи Детской областной клинической больницы Белгорода. После стабилизации состояния ребенка реанимобилем доставили в РДКБ Минздрава России в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По словам руководителя хирургической службы РДКБ Антона Нарбутова, слова которого приводятся в сообщении, при проведении КТ у ребенка обнаружены осколки в верхних и нижних конечностях, а также в области головы. "Мальчик находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. В настоящий момент ребенка готовят к проведению экстренного мультидисциплинарного хирургического вмешательства по удалению осколков", - добавил врач.

https://ria.ru/20250421/rebenok-2012483675.html

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

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белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков