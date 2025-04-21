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Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/malchik-2012616754.html
Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ
Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ - РИА Новости, 21.04.2025
Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ
Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, госпитализирован в состоянии средней степени... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:29:00+03:00
2025-04-21T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, его готовят к новой операции, сообщили в Минздраве России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в воскресенье в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. После проведенной операции в белгородской больнице ребенка планировали перевезти на лечение в федеральную клинику. "Мальчик из села Таврово Белгородского района, получивший тяжелые травмы в результате взрыва мины, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Первичный этап хирургического лечения провели врачи Детской областной клинической больницы Белгорода. После стабилизации состояния ребенка реанимобилем доставили в РДКБ Минздрава России в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По словам руководителя хирургической службы РДКБ Антона Нарбутова, слова которого приводятся в сообщении, при проведении КТ у ребенка обнаружены осколки в верхних и нижних конечностях, а также в области головы. "Мальчик находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. В настоящий момент ребенка готовят к проведению экстренного мультидисциплинарного хирургического вмешательства по удалению осколков", - добавил врач.
https://ria.ru/20250421/rebenok-2012483675.html
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россия
белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Пострадавшего от мины белгородского мальчика госпитализировали в РДКБ

Пострадавшего при детонации мины под Белгородом ребенка готовят к новой операции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, его готовят к новой операции, сообщили в Минздраве России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в воскресенье в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. После проведенной операции в белгородской больнице ребенка планировали перевезти на лечение в федеральную клинику.
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Вчера, 12:10
"Мальчик из села Таврово Белгородского района, получивший тяжелые травмы в результате взрыва мины, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Первичный этап хирургического лечения провели врачи Детской областной клинической больницы Белгорода. После стабилизации состояния ребенка реанимобилем доставили в РДКБ Минздрава России в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
По словам руководителя хирургической службы РДКБ Антона Нарбутова, слова которого приводятся в сообщении, при проведении КТ у ребенка обнаружены осколки в верхних и нижних конечностях, а также в области головы.
"Мальчик находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. В настоящий момент ребенка готовят к проведению экстренного мультидисциплинарного хирургического вмешательства по удалению осколков", - добавил врач.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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