Президент Сальвадора предложил Мадуро обменять заключенных венесуэльцев
Президент Сальвадора Букеле предложил Мадуро обменять заключенных венесуэльцев
© AP Photo / Marco UgarteНайиб Букеле
© AP Photo / Marco Ugarte
Найиб Букеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро гуманитарное соглашение, в рамках которого Сальвадор передаст Каракасу всех содержащихся в Центре содержания террористов венесуэльцев в обмен на освобождение и выезд из страны аналогичного числа заключённых в боливарианской республике и скрывающихся оппозиционеров.
"Хочу предложить гуманитарное соглашение, которое включает репатриацию 100% из 252 депортированных венесуэльцев в обмен на освобождение и доставку идентичного числа (252) из тысяч политических заключенных, которых вы удерживаете", – написал Букеле в соцсети X.
Мадуро призвал ООН защитить права венесуэльских мигрантов
28 марта, 22:50
Глава Сальвадора заверил, что все содержащиеся в его стране со соглашению с США венесуэльцы были задержаны в рамках операций против бандитов и имеют за плечами убийства, изнасилования и многократные аресты.
В обмен на их репатриацию Букеле предложил Мадуро список оппозиционных деятелей, включая тех, кто с прошлого года скрывается в посольства Аргентины в Каракасе. В числе заключенных в Венесуэле, которых он предлагает обменять - "около 50 граждан других стран - американцы, немцы, доминиканцы, аргентинцы, боливийцы, израильтяне, чилийцы, колумбийцы, эквадорцы, испанцы, французы, гайанцы, голландцы, иранцы, итальянцы, ливанцы, мексиканцы, перуанцы, пуэрториканки, украинцы, уругвайцы, португальцы и чехи".
По словам главы государства, МИД Сальвадора направит в Каракас официальное письмо с предложением обмена.
Власти Сальвадора в середине марта приняли рейсы с 238 предполагаемыми членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США. Их сразу поместили в центр содержания террористов крупнейшей сальвадорской тюрьмы CECOT, где содержат десятки тысяч местных бандитов. Согласно заявлениям венесуэльских властей, правозащитников и семей задержанных, эти депортированные мигранты или большинство из них не имеют к бандитам никакого отношения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в связи с этой ситуацией телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в рамках которых заявил о необходимости гарантировать права венесуэльских мигрантов и немедленно освободить депортированных в сальвадорскую тюрьму сограждан.
Венесуэла приняла из Мексики группу своих мигрантов
20 марта, 21:43