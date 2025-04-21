https://ria.ru/20250421/maduro-2012430750.html

Президент Сальвадора предложил Мадуро обменять заключенных венесуэльцев

Президент Сальвадора предложил Мадуро обменять заключенных венесуэльцев - РИА Новости, 21.04.2025

Президент Сальвадора предложил Мадуро обменять заключенных венесуэльцев

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро гуманитарное соглашение, в рамках которого Сальвадор передаст Каракасу всех... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T01:44:00+03:00

2025-04-21T01:44:00+03:00

2025-04-21T01:44:00+03:00

в мире

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МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро гуманитарное соглашение, в рамках которого Сальвадор передаст Каракасу всех содержащихся в Центре содержания террористов венесуэльцев в обмен на освобождение и выезд из страны аналогичного числа заключённых в боливарианской республике и скрывающихся оппозиционеров. "Хочу предложить гуманитарное соглашение, которое включает репатриацию 100% из 252 депортированных венесуэльцев в обмен на освобождение и доставку идентичного числа (252) из тысяч политических заключенных, которых вы удерживаете", – написал Букеле в соцсети X. Глава Сальвадора заверил, что все содержащиеся в его стране со соглашению с США венесуэльцы были задержаны в рамках операций против бандитов и имеют за плечами убийства, изнасилования и многократные аресты. В обмен на их репатриацию Букеле предложил Мадуро список оппозиционных деятелей, включая тех, кто с прошлого года скрывается в посольства Аргентины в Каракасе. В числе заключенных в Венесуэле, которых он предлагает обменять - "около 50 граждан других стран - американцы, немцы, доминиканцы, аргентинцы, боливийцы, израильтяне, чилийцы, колумбийцы, эквадорцы, испанцы, французы, гайанцы, голландцы, иранцы, итальянцы, ливанцы, мексиканцы, перуанцы, пуэрториканки, украинцы, уругвайцы, португальцы и чехи". По словам главы государства, МИД Сальвадора направит в Каракас официальное письмо с предложением обмена. Власти Сальвадора в середине марта приняли рейсы с 238 предполагаемыми членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США. Их сразу поместили в центр содержания террористов крупнейшей сальвадорской тюрьмы CECOT, где содержат десятки тысяч местных бандитов. Согласно заявлениям венесуэльских властей, правозащитников и семей задержанных, эти депортированные мигранты или большинство из них не имеют к бандитам никакого отношения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в связи с этой ситуацией телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в рамках которых заявил о необходимости гарантировать права венесуэльских мигрантов и немедленно освободить депортированных в сальвадорскую тюрьму сограждан.

https://ria.ru/20250328/maduro-2008057805.html

https://ria.ru/20250320/venesuela-2006325971.html

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в мире, сальвадор, каракас, сша, николас мадуро, найиб букеле, антониу гутерреш, оон