https://ria.ru/20250421/ljudi-2012548282.html

В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания

В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания - РИА Новости, 21.04.2025

В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания

Порядка 500 человек самостоятельно покинули здание бизнес-центра на Озерковской набережной в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим горением,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:31:00+03:00

2025-04-21T16:31:00+03:00

2025-04-21T16:31:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек самостоятельно покинули здание бизнес-центра на Озерковской набережной в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим горением, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании в здании бизнес-центра на Озерковской набережной", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия дежурных подразделений здание в целях безопасности самостоятельно покинули около 500 человек. "Происходило горение из-за короткого замыкания на площади 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012487349.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва