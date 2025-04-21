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В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания - РИА Новости, 21.04.2025
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16:31 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ljudi-2012548282.html
В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания
В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания - РИА Новости, 21.04.2025
В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания
Порядка 500 человек самостоятельно покинули здание бизнес-центра на Озерковской набережной в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим горением,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:31:00+03:00
2025-04-21T16:31:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек самостоятельно покинули здание бизнес-центра на Озерковской набережной в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим горением, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании в здании бизнес-центра на Озерковской набережной", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия дежурных подразделений здание в целях безопасности самостоятельно покинули около 500 человек. "Происходило горение из-за короткого замыкания на площади 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва
В бизнес-центре в Москве возник пожар из-за короткого замыкания

Около 500 человек покинули бизнес-центр в Москве из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Москве
Пожарная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек самостоятельно покинули здание бизнес-центра на Озерковской набережной в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим горением, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании в здании бизнес-центра на Озерковской набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия дежурных подразделений здание в целях безопасности самостоятельно покинули около 500 человек.
"Происходило горение из-за короткого замыкания на площади 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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