https://ria.ru/20250421/litres-2012448662.html

"Литрес" открыл бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне

"Литрес" открыл бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 21.04.2025

"Литрес" открыл бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне

Книжный сервис "Литрес" в преддверии 80-летия Победы с понедельника открыл бесплатный доступ к подборке книг о Великой Отечественной войне, среди которых... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:28:00+03:00

2025-04-21T09:28:00+03:00

2025-04-21T09:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

борис васильев

константин симонов (политолог)

михаил шолохов

литрес

эксмо

азбука-аттикус

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Книжный сервис "Литрес" в преддверии 80-летия Победы с понедельника открыл бесплатный доступ к подборке книг о Великой Отечественной войне, среди которых произведения Константина Симонова, Бориса Васильева и Юлиана Семёнова, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Двадцать первого апреля, в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, сервис электронных и аудиокниг "Литрес" при поддержке издательств "Эксмо", "АСТ", "Азбука-Аттикус", "Союз" и "Вече" открывает бесплатный доступ к важнейшим художественным произведениям об этом периоде российской истории", - говорится в сообщении. В специальную подборку вошли 26 книг в электронном и аудиоформате, среди них трилогия "Живые и мёртвые" Константина Симонова, "Они сражались за родину" Михаила Шолохова, "А зори здесь тихие… Завтра была война" Бориса Васильева, "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семёнова, "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого, "Василий Тёркин" Александра Твардовского и другие. "Симонов, Твардовский, Полевой, Некрасов, Шолохов, Васильев – авторы, увековечившие в своих текстах тот период войны, когда ежедневно люди совершали героический подвиг и преодолевали себя. Их книги важно знать – сегодня они уже стали частью культурного кода и негласного литературного канона", – приводятся слова шеф-редактора группы компаний "Литрес" Екатерины Писаревой. Доступ к книгам будет открыт до 21 мая включительно по специальному промокоду на странице подборки. Также на месяц бесплатно в свои фонды эти произведения получат российские государственные и школьные библиотеки, подключенные к проекту "Литрес Библиотека", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

борис васильев, константин симонов (политолог), михаил шолохов, литрес, эксмо, азбука-аттикус, 80-летие победы в великой отечественной войне