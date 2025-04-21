"Литрес" открыл бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне
"Литрес" открыл бесплатный доступ к подборке книг о ВОВ к 80-летию Победы
Ребенок читает книгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Книжный сервис "Литрес" в преддверии 80-летия Победы с понедельника открыл бесплатный доступ к подборке книг о Великой Отечественной войне, среди которых произведения Константина Симонова, Бориса Васильева и Юлиана Семёнова, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Двадцать первого апреля, в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, сервис электронных и аудиокниг "Литрес" при поддержке издательств "Эксмо", "АСТ", "Азбука-Аттикус", "Союз" и "Вече" открывает бесплатный доступ к важнейшим художественным произведениям об этом периоде российской истории", - говорится в сообщении.
В специальную подборку вошли 26 книг в электронном и аудиоформате, среди них трилогия "Живые и мёртвые" Константина Симонова, "Они сражались за родину" Михаила Шолохова, "А зори здесь тихие… Завтра была война" Бориса Васильева, "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семёнова, "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого, "Василий Тёркин" Александра Твардовского и другие.
"Симонов, Твардовский, Полевой, Некрасов, Шолохов, Васильев – авторы, увековечившие в своих текстах тот период войны, когда ежедневно люди совершали героический подвиг и преодолевали себя. Их книги важно знать – сегодня они уже стали частью культурного кода и негласного литературного канона", – приводятся слова шеф-редактора группы компаний "Литрес" Екатерины Писаревой.
Доступ к книгам будет открыт до 21 мая включительно по специальному промокоду на странице подборки. Также на месяц бесплатно в свои фонды эти произведения получат российские государственные и школьные библиотеки, подключенные к проекту "Литрес Библиотека", отметили в пресс-службе.
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