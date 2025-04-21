https://ria.ru/20250421/leybinger-2012463981.html

"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе

"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе - РИА Новости, 21.04.2025

"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе

Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:27:00+03:00

2025-04-21T10:27:00+03:00

2025-04-21T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в спонтанности принятия решений после введения торговых пошлин."Похоже, поведение Трампа продиктовано моментом, но за ним все же стоит некий план. <...> Он спонтанно, инстинктивно решает, какую цель он на самом деле преследует", — ответил он на вопрос об альтернативах американскому рынку для немецких производителей.По мнению главы BDI, Трамп стремится к восстановлению промышленности и реиндустриализации Америки. Президент США считает, что Евросоюз относится к нему несправедливо и эксплуатирует его, поэтому требует сбалансировать торговый дефицит, добавил Лейбингер."Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — заключил он.Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовый уровень составил десять процентов. При этом для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США с конкретной страной. Позже Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов на 90 дней.

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

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дональд трамп, сша, германия, китай, евросоюз, в мире