"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе
Лейбингер: Трамп пытается сбалансировать торговый дефицит с помощью пошлин
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в спонтанности принятия решений после введения торговых пошлин.
"Похоже, поведение Трампа продиктовано моментом, но за ним все же стоит некий план. <...> Он спонтанно, инстинктивно решает, какую цель он на самом деле преследует", — ответил он на вопрос об альтернативах американскому рынку для немецких производителей.
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"Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — заключил он.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовый уровень составил десять процентов. При этом для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США с конкретной страной. Позже Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов на 90 дней.
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