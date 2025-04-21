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"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе - РИА Новости, 21.04.2025
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10:27 21.04.2025 (обновлено: 11:00 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/leybinger-2012463981.html
"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе
"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе - РИА Новости, 21.04.2025
"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе
Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:27:00+03:00
2025-04-21T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в спонтанности принятия решений после введения торговых пошлин."Похоже, поведение Трампа продиктовано моментом, но за ним все же стоит некий план. &lt;...&gt; Он спонтанно, инстинктивно решает, какую цель он на самом деле преследует", — ответил он на вопрос об альтернативах американскому рынку для немецких производителей.По мнению главы BDI, Трамп стремится к восстановлению промышленности и реиндустриализации Америки. Президент США считает, что Евросоюз относится к нему несправедливо и эксплуатирует его, поэтому требует сбалансировать торговый дефицит, добавил Лейбингер."Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — заключил он.Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовый уровень составил десять процентов. При этом для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США с конкретной страной. Позже Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов на 90 дней.
https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html
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дональд трамп, сша, германия, китай, евросоюз, в мире
Дональд Трамп, США, Германия, Китай, Евросоюз, В мире
"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе

Лейбингер: Трамп пытается сбалансировать торговый дефицит с помощью пошлин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost обвинил американского президента Дональда Трампа в спонтанности принятия решений после введения торговых пошлин.
"Похоже, поведение Трампа продиктовано моментом, но за ним все же стоит некий план. <...> Он спонтанно, инстинктивно решает, какую цель он на самом деле преследует", — ответил он на вопрос об альтернативах американскому рынку для немецких производителей.
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По мнению главы BDI, Трамп стремится к восстановлению промышленности и реиндустриализации Америки. Президент США считает, что Евросоюз относится к нему несправедливо и эксплуатирует его, поэтому требует сбалансировать торговый дефицит, добавил Лейбингер.
"Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — заключил он.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовый уровень составил десять процентов. При этом для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США с конкретной страной. Позже Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов на 90 дней.
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