В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский
Редчайший дальневосточный леопард, хранимый Франциском, живет в дикой природе
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточных леопард Мартин Фьерро
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточных леопард Мартин Фьерро. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард, хранителем которого в 2023 году стал папа Римский Франциск, живёт в дикой природе и чувствует себя нормально в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дирекции заповедников.
Понтифик в 2023 году стал хранителем леопарда из национального парка в Приморье и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.
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"С леопардом все в порядке, он живет в дикой природе в национальном парке", - сообщил собеседник агентства.
Он напомнил и о характере редчайшего представителя крупных кошачьих в мире.
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"Краснокнижные дальневосточные леопарды - самые мирные и никогда не нападающие на людей... Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные пропали на многих участках своих исконных мест обитания, в том числе у полуострова Гамова. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось сохранить – в национальном парке "Земля леопарда", - отметил он.
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Хранители леопарда - это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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