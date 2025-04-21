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В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский - РИА Новости, 21.04.2025
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Хорошие новости
 
14:51 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/leopard-2012525771.html
В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский
В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский - РИА Новости, 21.04.2025
В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский
Редчайший дальневосточный леопард, хранителем которого в 2023 году стал папа Римский Франциск, живёт в дикой природе и чувствует себя нормально в нацпарке... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:51:00+03:00
2025-04-21T14:51:00+03:00
хорошие новости
аргентина
ватикан
приморский край
франциск (хорхе марио бергольо)
стивен сигал
николай дроздов
умер папа римский франциск
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард, хранителем которого в 2023 году стал папа Римский Франциск, живёт в дикой природе и чувствует себя нормально в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дирекции заповедников. Понтифик в 2023 году стал хранителем леопарда из национального парка в Приморье и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. В понедельник представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в 8.35 мск 21 апреля. "С леопардом все в порядке, он живет в дикой природе в национальном парке", - сообщил собеседник агентства. Он напомнил и о характере редчайшего представителя крупных кошачьих в мире. "Краснокнижные дальневосточные леопарды - самые мирные и никогда не нападающие на людей... Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные пропали на многих участках своих исконных мест обитания, в том числе у полуострова Гамова. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось сохранить – в национальном парке "Земля леопарда", - отметил он. Хранители леопарда - это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241114/leopard-1983646030.html
https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html
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аргентина, ватикан, приморский край, франциск (хорхе марио бергольо), стивен сигал, николай дроздов, умер папа римский франциск, россия
Хорошие новости, Аргентина, Ватикан, Приморский край, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Стивен Сигал, Николай Дроздов, Умер папа римский Франциск, Россия
В Приморье рассказали о состоянии леопарда, чьи хранителем был папа римский

Редчайший дальневосточный леопард, хранимый Франциском, живет в дикой природе

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточных леопард Мартин Фьерро
Дальневосточных леопард Мартин Фьерро - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточных леопард Мартин Фьерро. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард, хранителем которого в 2023 году стал папа Римский Франциск, живёт в дикой природе и чувствует себя нормально в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дирекции заповедников.
Понтифик в 2023 году стал хранителем леопарда из национального парка в Приморье и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.
Дальневосточный леопард, зафиксированный в Ольгинском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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14 ноября 2024, 05:15
В понедельник представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в 8.35 мск 21 апреля.
«
"С леопардом все в порядке, он живет в дикой природе в национальном парке", - сообщил собеседник агентства.
Он напомнил и о характере редчайшего представителя крупных кошачьих в мире.
«
"Краснокнижные дальневосточные леопарды - самые мирные и никогда не нападающие на людей... Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные пропали на многих участках своих исконных мест обитания, в том числе у полуострова Гамова. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось сохранить – в национальном парке "Земля леопарда", - отметил он.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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2 января, 02:37
Хранители леопарда - это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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Хорошие новостиАргентинаВатиканПриморский крайФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Стивен СигалНиколай ДроздовУмер папа римский ФранцискРоссия
 
 
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