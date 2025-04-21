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"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca" - РИА Новости, 21.04.2025
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13:23 21.04.2025 (обновлено: 17:31 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/lekarstva-2012506193.html
"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca"
"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca" - РИА Новости, 21.04.2025
"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca"
Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" к ООО "Астразенека Фармасьютикалз", в котором истец... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:23:00+03:00
2025-04-21T17:31:00+03:00
технологии
москва
россия
калужская область
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" к ООО "Астразенека Фармасьютикалз", в котором истец просит признать его право использовать формулы из двух патентов ответчика при производстве препарата "Фордиглиф" для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Истец также просит обязать ответчика воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении им в гражданский оборот средства "Фордиглиф", в частности, "воздерживаться от направления писем, содержащих сведения, дискредитирующие деятельность" истца. Требования истца основаны на признании права на использование формул изобретения по двум патентам ответчика, так как они, по его мнению, перешли в общественное достояние, несмотря на наличие действующего третьего патента ответчика на активное вещество "Дапаглифлозин". Суд приступит к рассмотрению спора 2 июня. В AstraZeneca РИА Новости заявили, что компания продолжит отстаивать свои права интеллектуальной собственности: "Действия компании "Акрихин" в отношении препаратов с МНН Дапаглифлозин представляются непоследовательными и нелогичными. "Акрихин" неоднократно пытался оспорить действующий патент AstraZeneca, защищающий эксклюзивность оригинального препарата "Форсига"... Подача иска о якобы "воспрепятствовании" оборота препарата "Фордиглиф" может быть ... попыткой испытать в суде важные для "Акрихина" аргументы, не дожидаясь завершения основного патентного спора"."Что касается довода о предположительном переходе изобретения в общественное достояние, то он уже приводился в рамках дела №СИП-552/2022 при попытке обжаловать тот же патент AstraZeneca, но от имени компании KRKA. В июне 2024 года Верховный суд РФ его аргумент не принял, подтвердив действительность патента AstraZeneca, защищающего "Форсигу", - добавили в компании.Арбитражный суд Москвы ранее отклонил иск "Акрихина" к "Астразенеке Фармасьютикалз" о защите деловой репутации. Истец требовал признать ложными и порочащими его деловую репутацию, а также обязать ответчика опровергнуть ряд высказываний топ-менеджера "Астразенеки" на Российском фармацевтическом форуме, касающихся препарата "Акрихина" на основе "Дапаглифлозина". Один из топов "Астразенеки" сравнил с пиратством и рейдерством введение в оборот препарата истца, которое, по его словам, происходит с нарушением патента ответчика. Федеральная антимонопольная служба РФ в октябре сообщила, что признала фармацевтическую компанию "Акрихин" нарушителем закона о защите конкуренции и предписала ей выплатить в бюджет около 578 миллионов рублей. Отмечалось, что "Акрихин" ввел в оборот дженерик – лекарство "Фордиглиф", оригинал которого защищен патентом до 2028 года. На компанию пожаловался поставщик оригинального препарата, говорилось в сообщении. "Астразенека" в 2023 году сообщала, что поставляет в полном объеме для нужд российских пациентов защищенный патентом препарат "Форсига" (МНН дапаглифлозин). С конца 2020 года "Форсига" производится по полному циклу на заводе компании в Калужской области. По данным ЕГРЮЛ, единственный участник ООО "Астразенека Фармасьютикалз" - британская AstraZeneca Treasury Limited. "Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие. Единственным акционером "Акрихина" в ЕГРЮЛ указана нидерландская Polpharma Group B.V.
https://ria.ru/20250417/lekarstvo-2011715852.html
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технологии, москва, россия, калужская область, astrazeneca
Технологии, Москва, Россия, Калужская область, AstraZeneca
"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca"

"Акрихин" просит дать право использовать формулы "AstraZeneca" для "Фордиглифа"

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" к ООО "Астразенека Фармасьютикалз", в котором истец просит признать его право использовать формулы из двух патентов ответчика при производстве препарата "Фордиглиф" для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Истец также просит обязать ответчика воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении им в гражданский оборот средства "Фордиглиф", в частности, "воздерживаться от направления писем, содержащих сведения, дискредитирующие деятельность" истца.
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Требования истца основаны на признании права на использование формул изобретения по двум патентам ответчика, так как они, по его мнению, перешли в общественное достояние, несмотря на наличие действующего третьего патента ответчика на активное вещество "Дапаглифлозин". Суд приступит к рассмотрению спора 2 июня.
В AstraZeneca РИА Новости заявили, что компания продолжит отстаивать свои права интеллектуальной собственности: "Действия компании "Акрихин" в отношении препаратов с МНН Дапаглифлозин представляются непоследовательными и нелогичными. "Акрихин" неоднократно пытался оспорить действующий патент AstraZeneca, защищающий эксклюзивность оригинального препарата "Форсига"... Подача иска о якобы "воспрепятствовании" оборота препарата "Фордиглиф" может быть ... попыткой испытать в суде важные для "Акрихина" аргументы, не дожидаясь завершения основного патентного спора".
"Что касается довода о предположительном переходе изобретения в общественное достояние, то он уже приводился в рамках дела №СИП-552/2022 при попытке обжаловать тот же патент AstraZeneca, но от имени компании KRKA. В июне 2024 года Верховный суд РФ его аргумент не принял, подтвердив действительность патента AstraZeneca, защищающего "Форсигу", - добавили в компании.
Арбитражный суд Москвы ранее отклонил иск "Акрихина" к "Астразенеке Фармасьютикалз" о защите деловой репутации. Истец требовал признать ложными и порочащими его деловую репутацию, а также обязать ответчика опровергнуть ряд высказываний топ-менеджера "Астразенеки" на Российском фармацевтическом форуме, касающихся препарата "Акрихина" на основе "Дапаглифлозина". Один из топов "Астразенеки" сравнил с пиратством и рейдерством введение в оборот препарата истца, которое, по его словам, происходит с нарушением патента ответчика.
Федеральная антимонопольная служба РФ в октябре сообщила, что признала фармацевтическую компанию "Акрихин" нарушителем закона о защите конкуренции и предписала ей выплатить в бюджет около 578 миллионов рублей. Отмечалось, что "Акрихин" ввел в оборот дженерик – лекарство "Фордиглиф", оригинал которого защищен патентом до 2028 года. На компанию пожаловался поставщик оригинального препарата, говорилось в сообщении.
"Астразенека" в 2023 году сообщала, что поставляет в полном объеме для нужд российских пациентов защищенный патентом препарат "Форсига" (МНН дапаглифлозин). С конца 2020 года "Форсига" производится по полному циклу на заводе компании в Калужской области. По данным ЕГРЮЛ, единственный участник ООО "Астразенека Фармасьютикалз" - британская AstraZeneca Treasury Limited.
"Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие. Единственным акционером "Акрихина" в ЕГРЮЛ указана нидерландская Polpharma Group B.V.
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