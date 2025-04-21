https://ria.ru/20250421/lekarstva-2012506193.html

"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca"

"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca" - РИА Новости, 21.04.2025

"Акрихин" просит признать его право использовать формулы "AstraZeneca"

Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" к ООО "Астразенека Фармасьютикалз", в котором истец... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:23:00+03:00

2025-04-21T13:23:00+03:00

2025-04-21T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" к ООО "Астразенека Фармасьютикалз", в котором истец просит признать его право использовать формулы из двух патентов ответчика при производстве препарата "Фордиглиф" для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Истец также просит обязать ответчика воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении им в гражданский оборот средства "Фордиглиф", в частности, "воздерживаться от направления писем, содержащих сведения, дискредитирующие деятельность" истца. Требования истца основаны на признании права на использование формул изобретения по двум патентам ответчика, так как они, по его мнению, перешли в общественное достояние, несмотря на наличие действующего третьего патента ответчика на активное вещество "Дапаглифлозин". Суд приступит к рассмотрению спора 2 июня. В AstraZeneca РИА Новости заявили, что компания продолжит отстаивать свои права интеллектуальной собственности: "Действия компании "Акрихин" в отношении препаратов с МНН Дапаглифлозин представляются непоследовательными и нелогичными. "Акрихин" неоднократно пытался оспорить действующий патент AstraZeneca, защищающий эксклюзивность оригинального препарата "Форсига"... Подача иска о якобы "воспрепятствовании" оборота препарата "Фордиглиф" может быть ... попыткой испытать в суде важные для "Акрихина" аргументы, не дожидаясь завершения основного патентного спора"."Что касается довода о предположительном переходе изобретения в общественное достояние, то он уже приводился в рамках дела №СИП-552/2022 при попытке обжаловать тот же патент AstraZeneca, но от имени компании KRKA. В июне 2024 года Верховный суд РФ его аргумент не принял, подтвердив действительность патента AstraZeneca, защищающего "Форсигу", - добавили в компании.Арбитражный суд Москвы ранее отклонил иск "Акрихина" к "Астразенеке Фармасьютикалз" о защите деловой репутации. Истец требовал признать ложными и порочащими его деловую репутацию, а также обязать ответчика опровергнуть ряд высказываний топ-менеджера "Астразенеки" на Российском фармацевтическом форуме, касающихся препарата "Акрихина" на основе "Дапаглифлозина". Один из топов "Астразенеки" сравнил с пиратством и рейдерством введение в оборот препарата истца, которое, по его словам, происходит с нарушением патента ответчика. Федеральная антимонопольная служба РФ в октябре сообщила, что признала фармацевтическую компанию "Акрихин" нарушителем закона о защите конкуренции и предписала ей выплатить в бюджет около 578 миллионов рублей. Отмечалось, что "Акрихин" ввел в оборот дженерик – лекарство "Фордиглиф", оригинал которого защищен патентом до 2028 года. На компанию пожаловался поставщик оригинального препарата, говорилось в сообщении. "Астразенека" в 2023 году сообщала, что поставляет в полном объеме для нужд российских пациентов защищенный патентом препарат "Форсига" (МНН дапаглифлозин). С конца 2020 года "Форсига" производится по полному циклу на заводе компании в Калужской области. По данным ЕГРЮЛ, единственный участник ООО "Астразенека Фармасьютикалз" - британская AstraZeneca Treasury Limited. "Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие. Единственным акционером "Акрихина" в ЕГРЮЛ указана нидерландская Polpharma Group B.V.

https://ria.ru/20250417/lekarstvo-2011715852.html

https://ria.ru/20250217/preparat-1999892329.html

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