Рейтинг@Mail.ru
Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:37 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ldy-2012436907.html
Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года
Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года - РИА Новости, 21.04.2025
Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года
Максимальная площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане зимой этого года стала самой маленькой с 1979 года, когда были начаты измерения, такие данные РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:37:00+03:00
2025-04-21T05:37:00+03:00
наука
северный полюс
северный ледовитый океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47c1f9394148f248a3c5f307ddd1501.jpg
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Максимальная площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане зимой этого года стала самой маленькой с 1979 года, когда были начаты измерения, такие данные обнародовало Японское аэрокосмическое агентство JAXA. "Площадь океанического льда в зимний период на Северном полюсе (максимальная площадь в году), согласно спутниковым изменениям, достигла наименьшего размера за всю историю спутниковых измерений. Каждый год площадь арктического льда увеличивается к концу зимы – до марта. В этом году максимальная площадь льда была зафиксирована 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров, этот показатель стал самым низким за все время с начала спутниковых измерений. Японское аэрокосмическое агентство JAXA совместно с Национальным институтом полярных исследований в рамках проекта по ускорению изучения Северного полюса, используя данные микроволновых радиоизмерений, полученных в том числе со спутника по измерению водного цикла "Сидзуку", составили данные за длительный период более 40 лет, за счет чего стала возможной визуализация временных и пространственных изменений площади льдов на Северном и Южном полюсах", - говорится в докладе JAXA. Ежегодно площадь арктических льдов увеличивается в зимний период с октября по март. В этом году своего пика она достигла 20 марта. На карте, представленной в докладе, видно, что площадь льдов в 2017 году значительно меньше показателей 2012 года и средних показателей 2010-х годов. Линия, показывающая площадь льдов в 2025 году, оказалась еще меньше, чем в 2017 году. До сих пор показатели 2017 года были самыми низкими, однако площадь льдов в 2025 году оказалась на 130 тысяч квадратных километров меньше и самой маленькой с 1979 года. Также показатели ежемесячной площади льдов с декабря по февраль оказались минимальными для каждого месяца.
https://ria.ru/20241215/aanij-1989286496.html
северный полюс
северный ледовитый океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81744b14cb5e7e4fffafd81eb041e69d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный полюс, северный ледовитый океан
Наука, Северный полюс, Северный Ледовитый океан
Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года

JAXA: площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северный Ледовитый океан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Максимальная площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане зимой этого года стала самой маленькой с 1979 года, когда были начаты измерения, такие данные обнародовало Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
"Площадь океанического льда в зимний период на Северном полюсе (максимальная площадь в году), согласно спутниковым изменениям, достигла наименьшего размера за всю историю спутниковых измерений. Каждый год площадь арктического льда увеличивается к концу зимы – до марта. В этом году максимальная площадь льда была зафиксирована 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров, этот показатель стал самым низким за все время с начала спутниковых измерений. Японское аэрокосмическое агентство JAXA совместно с Национальным институтом полярных исследований в рамках проекта по ускорению изучения Северного полюса, используя данные микроволновых радиоизмерений, полученных в том числе со спутника по измерению водного цикла "Сидзуку", составили данные за длительный период более 40 лет, за счет чего стала возможной визуализация временных и пространственных изменений площади льдов на Северном и Южном полюсах", - говорится в докладе JAXA.
Ежегодно площадь арктических льдов увеличивается в зимний период с октября по март. В этом году своего пика она достигла 20 марта.
На карте, представленной в докладе, видно, что площадь льдов в 2017 году значительно меньше показателей 2012 года и средних показателей 2010-х годов. Линия, показывающая площадь льдов в 2025 году, оказалась еще меньше, чем в 2017 году. До сих пор показатели 2017 года были самыми низкими, однако площадь льдов в 2025 году оказалась на 130 тысяч квадратных километров меньше и самой маленькой с 1979 года.
Также показатели ежемесячной площади льдов с декабря по февраль оказались минимальными для каждого месяца.
Озоновый слой в Арктике сократился до рекордного уровня - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике
15 декабря 2024, 09:43
 
НаукаСеверный полюсСеверный Ледовитый океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала