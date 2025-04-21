Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года
JAXA: площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала минимальной с 1979 года
Северный Ледовитый океан. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Максимальная площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане зимой этого года стала самой маленькой с 1979 года, когда были начаты измерения, такие данные обнародовало Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
"Площадь океанического льда в зимний период на Северном полюсе (максимальная площадь в году), согласно спутниковым изменениям, достигла наименьшего размера за всю историю спутниковых измерений. Каждый год площадь арктического льда увеличивается к концу зимы – до марта. В этом году максимальная площадь льда была зафиксирована 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров, этот показатель стал самым низким за все время с начала спутниковых измерений. Японское аэрокосмическое агентство JAXA совместно с Национальным институтом полярных исследований в рамках проекта по ускорению изучения Северного полюса, используя данные микроволновых радиоизмерений, полученных в том числе со спутника по измерению водного цикла "Сидзуку", составили данные за длительный период более 40 лет, за счет чего стала возможной визуализация временных и пространственных изменений площади льдов на Северном и Южном полюсах", - говорится в докладе JAXA.
Ежегодно площадь арктических льдов увеличивается в зимний период с октября по март. В этом году своего пика она достигла 20 марта.
На карте, представленной в докладе, видно, что площадь льдов в 2017 году значительно меньше показателей 2012 года и средних показателей 2010-х годов. Линия, показывающая площадь льдов в 2025 году, оказалась еще меньше, чем в 2017 году. До сих пор показатели 2017 года были самыми низкими, однако площадь льдов в 2025 году оказалась на 130 тысяч квадратных километров меньше и самой маленькой с 1979 года.
Также показатели ежемесячной площади льдов с декабря по февраль оказались минимальными для каждого месяца.
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