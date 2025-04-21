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С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kursk-2012477053.html
С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек
С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек - РИА Новости, 21.04.2025
С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек
Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий приграничья Курской области в безопасные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:34:00+03:00
2025-04-21T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий приграничья Курской области в безопасные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Общее количество вывезенных начиная с 12 марта жителей составляет 797 человек… по состоянию на вчерашний день", - сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства Курской области. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
https://ria.ru/20250419/putin-2012285451.html
россия
курская область
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здоровье - общество, россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек

Хинштейн: с освобожденных территорий Курской области вывезли 797 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий приграничья Курской области в безопасные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Общее количество вывезенных начиная с 12 марта жителей составляет 797 человек… по состоянию на вчерашний день", - сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства Курской области.
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском
Вчера, 08:00
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
19 апреля, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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