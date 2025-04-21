https://ria.ru/20250421/kursk-2012477053.html

С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек

С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек - РИА Новости, 21.04.2025

С освобожденных территорий Курской области вывезли почти 800 человек

Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий приграничья Курской области в безопасные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:34:00+03:00

2025-04-21T11:34:00+03:00

2025-04-21T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg

КУРСК, 21 апр – РИА Новости. Почти 800 человек вывезли с освобожденных территорий приграничья Курской области в безопасные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Общее количество вывезенных начиная с 12 марта жителей составляет 797 человек… по состоянию на вчерашний день", - сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства Курской области. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

https://ria.ru/20250419/putin-2012285451.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)