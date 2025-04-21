https://ria.ru/20250421/krysa-2012508473.html

Часть Улан-Удэ осталась без света из-за крысы

Часть Улан-Удэ осталась без света из-за крысы - РИА Новости, 21.04.2025

Часть Улан-Удэ осталась без света из-за крысы

Крыса стала причиной инцидента в воскресенье, из-за которого часть Улан-Удэ на короткое время осталась без света, сообщили РИА Новости в филиале "Бурятэнерго",... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:29:00+03:00

2025-04-21T13:29:00+03:00

2025-04-21T13:34:00+03:00

происшествия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Крыса стала причиной инцидента в воскресенье, из-за которого часть Улан-Удэ на короткое время осталась без света, сообщили РИА Новости в филиале "Бурятэнерго", в том числе электричества лишилось колесо обозрения, на котором застряли люди. "Произошло нарушение электроснабжения на распределительном пункте 12. Уже в 18.15 (13.15 мск) электроэнергетики прибыли на место происшествия. В 18.35 (13.35 мск) электроснабжение было полностью восстановлено. Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки", - рассказали агентству в "Бурятэнерго". Ранее в соцсетях распространились видео, на которых около десятка человек вручную крутят колесо обозрения, чтобы спустить застрявших из-за отключения света людей в парке "Юбилейный" в Улан-Удэ. Как стало известно РИА Новости, инцидент произошел вечером в воскресенье.

https://ria.ru/20250406/sobaki-2009694404.html

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происшествия, улан-удэ