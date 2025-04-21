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Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:36:00+03:00
2025-04-21T21:36:00+03:00
2025-04-21T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. "Двадцать первого апреля т. г. в период с 20.00 до 20.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила пять украинских беспилотников над Крымом