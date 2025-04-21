https://ria.ru/20250421/krym-2012617282.html

Над Крымом сбили пять украинских беспилотников

Над Крымом сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025

Над Крымом сбили пять украинских беспилотников

Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:36:00+03:00

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2025-04-21T21:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. "Двадцать первого апреля т. г. в период с 20.00 до 20.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

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республика крым

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф