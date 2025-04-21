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Над Крымом сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/krym-2012617282.html
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:36:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ. "Двадцать первого апреля т. г. в период с 20.00 до 20.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбила пять украинских беспилотников над Крымом

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО вечером в понедельник сбили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщает Минобороны РФ.
«
"Двадцать первого апреля т. г. в период с 20.00 до 20.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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