Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через сеть "Железных дорог Новороссии"
© Depositphotos.com / solegПоезд с контейнерами
© Depositphotos.com / soleg
Поезд с контейнерами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый контейнерный поезд, проехавший по сети ФГУП "Железные дороги Новороссии", прибыл в Крым, он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем Telegram-канале.
"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети "Железных дорог Новороссии". Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику", - говорится в сообщении.
По данным Росжелдора, поезд прошел более 3000 километров менее чем за 5 дней. В конечной точке маршрута — порту Севастополя контейнеры перегрузят на морские суда
Отмечается, что подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась еще в феврале, а в настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
"Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Михаила Гончарова.
Подчеркивается, что контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению ФГУП "ЖДН" к "автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ".
Вице-премьер Марат Хуснуллин в январе 2025 года выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы. С такой просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.
Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы".
Организация железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью страны через новые регионы потребует восстановления некоторых участков и строительства нескольких соединительных веток, стоимость проекта может составить 90-160 миллиардов рублей, оценивал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.