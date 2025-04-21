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Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым - РИА Новости, 21.04.2025
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18:13 21.04.2025 (обновлено: 19:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/krym-2012582811.html
Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым
Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым - РИА Новости, 21.04.2025
Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым
Первый контейнерный поезд, проехавший по сети ФГУП "Железные дороги Новороссии", прибыл в Крым, он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней, сообщило РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:13:00+03:00
2025-04-21T19:14:00+03:00
экономика
севастополь
октябрьский
россия
крымская железная дорога
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
свердловская железная дорога
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый контейнерный поезд, проехавший по сети ФГУП "Железные дороги Новороссии", прибыл в Крым, он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем Telegram-канале. "В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети "Железных дорог Новороссии". Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику", - говорится в сообщении. По данным Росжелдора, поезд прошел более 3000 километров менее чем за 5 дней. В конечной точке маршрута — порту Севастополя контейнеры перегрузят на морские судаОтмечается, что подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась еще в феврале, а в настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма. "Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Михаила Гончарова. Подчеркивается, что контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению ФГУП "ЖДН" к "автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ".Вице-премьер Марат Хуснуллин в январе 2025 года выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы. С такой просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы".Организация железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью страны через новые регионы потребует восстановления некоторых участков и строительства нескольких соединительных веток, стоимость проекта может составить 90-160 миллиардов рублей, оценивал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html
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экономика, севастополь, октябрьский, россия, крымская железная дорога, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), свердловская железная дорога
Экономика, Севастополь, Октябрьский, Россия, Крымская железная дорога, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Свердловская железная дорога
Первый поезд, проехавший через новые регионы России, прибыл в Крым

Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через сеть "Железных дорог Новороссии"

© Depositphotos.com / solegПоезд с контейнерами
Поезд с контейнерами - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Depositphotos.com / soleg
Поезд с контейнерами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый контейнерный поезд, проехавший по сети ФГУП "Железные дороги Новороссии", прибыл в Крым, он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем Telegram-канале.
"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети "Железных дорог Новороссии". Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику", - говорится в сообщении.
По данным Росжелдора, поезд прошел более 3000 километров менее чем за 5 дней. В конечной точке маршрута — порту Севастополя контейнеры перегрузят на морские суда
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Отмечается, что подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась еще в феврале, а в настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
"Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Михаила Гончарова.
Подчеркивается, что контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению ФГУП "ЖДН" к "автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ".
Вице-премьер Марат Хуснуллин в январе 2025 года выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы. С такой просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.
Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы".
Организация железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью страны через новые регионы потребует восстановления некоторых участков и строительства нескольких соединительных веток, стоимость проекта может составить 90-160 миллиардов рублей, оценивал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
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ЭкономикаСевастопольОктябрьскийРоссияКрымская железная дорогаФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Свердловская железная дорога
 
 
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