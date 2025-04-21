https://ria.ru/20250421/krym-2012534904.html
В офисе Зеленского сделали заявление о принадлежности Крыма
В офисе Зеленского сделали заявление о принадлежности Крыма - РИА Новости, 21.04.2025
В офисе Зеленского сделали заявление о принадлежности Крыма
Украина не соглашалась на признание Крыма территорией России, сообщил портал LIGA со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:27:00+03:00
2025-04-21T15:27:00+03:00
2025-04-21T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украина не соглашалась на признание Крыма территорией России, сообщил портал LIGA со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко."У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это", — заявил он.Чиновник также утверждает, что украинские переговорщики не поднимали этот вопрос на встречах в Саудовской Аравии или во Франции.Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отметило агентство.В апреле американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины".
https://ria.ru/20250421/ssha-2012528490.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, сергей лещенко, владимир зеленский, республика крым
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Республика Крым
В офисе Зеленского сделали заявление о принадлежности Крыма
Лещенко: Киев не соглашался на признание Крыма российским