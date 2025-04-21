Рейтинг@Mail.ru
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 21.04.2025 (обновлено: 11:51 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:15:00+03:00
2025-04-21T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012453944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86bac070af0fc44761821a69935f338b.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Как уточняется, СБУ привлекло мужчину к конфиденциальному сотрудничеству, после чего он по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о российских военных объектах на территории полуострова.Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Злоумышленника арестовали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. При этом подозреваемый признался в сотрудничестве с Киевом.&quot;В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он попросил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий — это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить&quot;, — сказал задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.На кадрах также видно, как двое оперативников ведут злоумышленника в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20250418/agent-2011984209.html
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ
Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций.
2025-04-21T10:15
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012453944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_672077c4b93b8483f5f4451c2b4f7ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Как уточняется, СБУ привлекло мужчину к конфиденциальному сотрудничеству, после чего он по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о российских военных объектах на территории полуострова.
Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Злоумышленника арестовали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными
18 апреля, 10:25
При этом подозреваемый признался в сотрудничестве с Киевом.
«

"В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он попросил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий — это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить", — сказал задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.

На кадрах также видно, как двое оперативников ведут злоумышленника в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, привезший в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ФСБ задержала украинского агента, привезшего в Россию бомбы для терактов
14 апреля, 07:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСимферопольСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала