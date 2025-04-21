https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:15:00+03:00

2025-04-21T10:15:00+03:00

2025-04-21T11:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

симферополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Как уточняется, СБУ привлекло мужчину к конфиденциальному сотрудничеству, после чего он по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о российских военных объектах на территории полуострова.Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Злоумышленника арестовали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. При этом подозреваемый признался в сотрудничестве с Киевом."В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он попросил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий — это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить", — сказал задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.На кадрах также видно, как двое оперативников ведут злоумышленника в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

https://ria.ru/20250418/agent-2011984209.html

https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html

симферополь

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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций. 2025-04-21T10:15 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

симферополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)