https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:15:00+03:00
2025-04-21T10:15:00+03:00
2025-04-21T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму задержали жителя Симферополя, передававшего СБУ данные о военных объектах в регионе, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Как уточняется, СБУ привлекло мужчину к конфиденциальному сотрудничеству, после чего он по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о российских военных объектах на территории полуострова.Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Злоумышленника арестовали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. При этом подозреваемый признался в сотрудничестве с Киевом."В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он попросил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий — это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить", — сказал задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.На кадрах также видно, как двое оперативников ведут злоумышленника в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20250418/agent-2011984209.html
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ
Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций.
2025-04-21T10:15
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симферополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)