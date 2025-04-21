https://ria.ru/20250421/kreml-2012501357.html

Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия

Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия

Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:04:00+03:00

2025-04-21T13:04:00+03:00

2025-04-21T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении", - сказал Песков. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной. По данным Минобороны РФ, с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012299533.html

россия

украина

курская область

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Варвара Скокшина

россия, украина, курская область, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины