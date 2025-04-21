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Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kreml-2012501357.html
Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия
Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия
Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:04:00+03:00
2025-04-21T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении", - сказал Песков. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной. По данным Минобороны РФ, с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012299533.html
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россия, украина, курская область, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Кремль направит заинтересованным сторонам данные о нарушении ВСУ перемирия

Песков: заинтересованные стороны получат данные о нарушении Киевом перемирия

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении", - сказал Песков.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной. По данным Минобороны РФ, с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
19 апреля, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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