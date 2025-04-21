https://ria.ru/20250421/kreml-2012500074.html

Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО

Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2025

Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО

Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:58:00+03:00

2025-04-21T12:58:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250419/konets-2012223697.html

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украина, сша, москва, дмитрий песков, нато