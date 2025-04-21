https://ria.ru/20250421/kreml-2012500074.html
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2025
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:58:00+03:00
2025-04-21T12:58:00+03:00
2025-04-21T12:59:00+03:00
украина
сша
москва
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_857737b5c1ea6165d9b4092d1348bf70.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250419/konets-2012223697.html
украина
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_19460f53bce58793ca2d42c81a2d6c75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, москва, дмитрий песков, нато
Украина, США, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Песков: заявления США о членстве Украины в НАТО совпадают с позицией Москвы