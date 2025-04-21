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Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2025
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12:58 21.04.2025 (обновлено: 12:59 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kreml-2012500074.html
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 21.04.2025
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:58:00+03:00
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украина
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - сказал Песков журналистам.
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украина, сша, москва, дмитрий песков, нато
Украина, США, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО

Песков: заявления США о членстве Украины в НАТО совпадают с позицией Москвы

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - сказал Песков журналистам.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 05:41
 
УкраинаСШАМоскваДмитрий ПесковНАТО
 
 
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