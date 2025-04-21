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Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.04.2025
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12:58 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kreml-2012499923.html
Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле
Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.04.2025
Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле
Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:58:00+03:00
2025-04-21T12:58:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент (РФ Владимир - ред.) Путин", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО, В мире
Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле

Песков: Украина не должна быть членом НАТО, это угрожало бы интересам России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент (РФ Владимир - ред.) Путин", - сказал Песков журналистам.
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