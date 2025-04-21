https://ria.ru/20250421/kreml-2012499923.html

Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле

Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.04.2025

Украина не должна быть членом НАТО, заявили в Кремле

Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:58:00+03:00

2025-04-21T12:58:00+03:00

2025-04-21T12:58:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент (РФ Владимир - ред.) Путин", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, в мире