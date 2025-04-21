https://ria.ru/20250421/kosmos-2012617511.html

"Роскосмос" назначил нового замгендиректора

"Роскосмос" назначил нового замгендиректора - РИА Новости, 21.04.2025

"Роскосмос" назначил нового замгендиректора

Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен старший вице-президент по инновационному развитию "Ростелекома" Борис Глазков, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:38:00+03:00

2025-04-21T21:38:00+03:00

2025-04-21T21:38:00+03:00

наука

роскосмос

ростелеком

московский авиационный институт

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен старший вице-президент по инновационному развитию "Ростелекома" Борис Глазков, сообщили в понедельник в госкорпорации. "Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначение на должность заместителя генерального директора "Роскосмоса" Бориса Глазкова, занимающего в настоящий момент должность старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Глазков родился в 1981 году, окончил Московский авиационный институт по специальности "Прикладная математика". Работает в "Ростелекоме" с 2013 года. Имеет ведомственные и государственные награды.

https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, ростелеком, московский авиационный институт, россия