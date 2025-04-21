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"Роскосмос" назначил нового замгендиректора - РИА Новости, 21.04.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:38 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kosmos-2012617511.html
"Роскосмос" назначил нового замгендиректора
"Роскосмос" назначил нового замгендиректора - РИА Новости, 21.04.2025
"Роскосмос" назначил нового замгендиректора
Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен старший вице-президент по инновационному развитию "Ростелекома" Борис Глазков, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:38:00+03:00
2025-04-21T21:38:00+03:00
наука
роскосмос
ростелеком
московский авиационный институт
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен старший вице-президент по инновационному развитию "Ростелекома" Борис Глазков, сообщили в понедельник в госкорпорации. "Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначение на должность заместителя генерального директора "Роскосмоса" Бориса Глазкова, занимающего в настоящий момент должность старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Глазков родился в 1981 году, окончил Московский авиационный институт по специальности "Прикладная математика". Работает в "Ростелекоме" с 2013 года. Имеет ведомственные и государственные награды.
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роскосмос, ростелеком, московский авиационный институт, россия
Наука, Роскосмос, Ростелеком, Московский авиационный институт, Россия
"Роскосмос" назначил нового замгендиректора

Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен Борис Глазков

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новым заместителем гендиректора "Роскосмоса" назначен старший вице-президент по инновационному развитию "Ростелекома" Борис Глазков, сообщили в понедельник в госкорпорации.
«
"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначение на должность заместителя генерального директора "Роскосмоса" Бориса Глазкова, занимающего в настоящий момент должность старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
Глазков родился в 1981 году, окончил Московский авиационный институт по специальности "Прикладная математика". Работает в "Ростелекоме" с 2013 года. Имеет ведомственные и государственные награды.
Александр Блошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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