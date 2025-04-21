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Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:55 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kongress-2012470147.html
Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса
Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса - РИА Новости, 21.04.2025
Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса
Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:55:00+03:00
2025-04-21T10:55:00+03:00
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московская область (подмосковье)
ссср
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье 30 апреля 2025 года состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" - говорится в сообщении. Основными целями конгресса в ведомстве назвали защиту исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, а также консолидацию усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма. В ходе конгресса пройдет пленарное заседание с участием руководства, а также будет организована работа секций по темам нацизма и неонацизма на Украине, вклада культуры в борьбу с идеологией нацизма, роли СМИ в противодействии таким угрозам и по работе с молодежью. От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.
https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html
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московская область (подмосковье), ссср, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Московская область (Подмосковье), СССР, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии
Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса

МО РФ: международный антифашистский конгресс пройдет в Подмосковье 30 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье 30 апреля 2025 года состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" - говорится в сообщении.
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Основными целями конгресса в ведомстве назвали защиту исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, а также консолидацию усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма.
В ходе конгресса пройдет пленарное заседание с участием руководства, а также будет организована работа секций по темам нацизма и неонацизма на Украине, вклада культуры в борьбу с идеологией нацизма, роли СМИ в противодействии таким угрозам и по работе с молодежью.
От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосковская область (Подмосковье)СССРУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны Белоруссии
 
 
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