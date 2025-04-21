https://ria.ru/20250421/kongress-2012470147.html

Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса

Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса - РИА Новости, 21.04.2025

Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса

Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:55:00+03:00

2025-04-21T10:55:00+03:00

2025-04-21T10:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

московская область (подмосковье)

ссср

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье 30 апреля 2025 года состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" - говорится в сообщении. Основными целями конгресса в ведомстве назвали защиту исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, а также консолидацию усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма. В ходе конгресса пройдет пленарное заседание с участием руководства, а также будет организована работа секций по темам нацизма и неонацизма на Украине, вклада культуры в борьбу с идеологией нацизма, роли СМИ в противодействии таким угрозам и по работе с молодежью. От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.

https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html

https://ria.ru/20250416/kallas-2011616350.html

московская область (подмосковье)

ссср

украина

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московская область (подмосковье), ссср, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии