https://ria.ru/20250421/kompaniya-2012618741.html

Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

Российские компании в условиях большого кадрового дефицита в стране всерьез озабочены проблемой обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях, для чего РИА Новости, 21.04.2025

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские компании в условиях большого кадрового дефицита в стране всерьез озабочены проблемой обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях, для чего они меняют корпоративные культурные коды, создавая атмосферу, при которой людям комфортно трудиться, заявила РИА Новости международный эксперт в области управления персоналом, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Сегодня в условиях острейшего дефицита кадров на отечественном рынке, который к 2035 году может достичь 7 миллионов человек, одна из главнейших задач, стоящих перед российским бизнесом – как нанять, обучить, вовлечь и удержать кадры на своих предприятиях", - сказала она в кулуарах Х международной бизнес-премии WOW!HR. По ее словам, "российский бизнес не просто в настоящее время озабочен этой проблемой, он инвестирует в ее решение огромные суммы денег". "Что в этом смысле делают сейчас компании? Они начинают активно работать с корпоративной культурой, создавать свой культурный код – этот, если хотите, внутренний клей, который объединяет, сплачивает коллектив, делает его индивидуальным. Ведь только такая корпоративная культура и отличает одну компанию от другой. В остальном же, даже по уровню зарплат, все они сегодня по большому счету одинаковы", - подчеркнула собеседница агентства. На вопрос, о чем конкретно идет речь, Ананян ответила: об отношениях внутри коллектива между его сотрудниками. "Когда каждый сотрудник ощущает себя носителем культуры своей компании, гордится ею. Когда в коллективе созданы такие условия, что люди чувствуют себя комфортно на своих рабочих местах, ощущают свою нужность и поддержку руководства, включая социальную", - заключила она. "Только инвестируя деньги в создание сильной корпоративной культуры, компаниям можно удержать сотрудников", - уверена основатель и руководитель WOW GROUP.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088132.html

https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html

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