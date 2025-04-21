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Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому
Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому - РИА Новости, 21.04.2025
Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому
Подсветка Колизея будет погашена вечером 22 апреля в знак траура по папе Римскому Франциску, сообщило министерство культуры Италии. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:31:00+03:00
2025-04-21T22:31:00+03:00
2025-04-21T22:31:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
умер папа римский франциск
религия
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подсветка Колизея будет погашена вечером 22 апреля в знак траура по папе Римскому Франциску, сообщило министерство культуры Италии. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что по благословению патриарха Кирилла будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Франциска. "Министерство культуры сообщает, что в знак соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска подсветка Колизея будет погашена завтра вечером, 22 апреля, начиная с 20.00 (с 21.00 по мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом министерство культуры намерено отдать дань уважения фигуре понтифика и его неустанным усилиям в деле установления мира, диалога и человеческого достоинства.
https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Умер папа римский Франциск, Религия, Римско-католическая церковь
Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому
В Риме 22 апреля погасят подсветку Колизея в знак траура по папе римскому