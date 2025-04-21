https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html

Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому

Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому - РИА Новости, 21.04.2025

Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому

Подсветка Колизея будет погашена вечером 22 апреля в знак траура по папе Римскому Франциску, сообщило министерство культуры Италии. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:31:00+03:00

2025-04-21T22:31:00+03:00

2025-04-21T22:31:00+03:00

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

умер папа римский франциск

религия

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подсветка Колизея будет погашена вечером 22 апреля в знак траура по папе Римскому Франциску, сообщило министерство культуры Италии. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что по благословению патриарха Кирилла будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Франциска. "Министерство культуры сообщает, что в знак соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска подсветка Колизея будет погашена завтра вечером, 22 апреля, начиная с 20.00 (с 21.00 по мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом министерство культуры намерено отдать дань уважения фигуре понтифика и его неустанным усилиям в деле установления мира, диалога и человеческого достоинства.

https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь