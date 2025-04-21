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Китай в марте почти в 12 раз сократил ввоз хлопкового волокна из США
Китай в марте почти в 12 раз сократил ввоз хлопкового волокна из США - РИА Новости, 21.04.2025
Китай в марте почти в 12 раз сократил ввоз хлопкового волокна из США
Китай в марте почти в 12 раз снизил ввоз из США хлопкового волокна, которое в прошлом году входило в десятку основных статей дохода для американских... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте почти в 12 раз снизил ввоз из США хлопкового волокна, которое в прошлом году входило в десятку основных статей дохода для американских экспортеров, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Штаты в марте прошлого года ввезли в Поднебесную хлопкового волокна на 320 миллионов долларов, в результате этот товар стал десятым по доходности для американских поставщиков на китайский рынок. Однако в этом году Пекин резко сократил его импорт - сразу в 11,6 раза, до 27,7 миллиона долларов. Таким образом, этот товар стал 67-м в списке крупнейших статей экспорта США в Китай. Сократились и поставки других тканей и тканевых изделий. Так, китайские закупки химических нитей уменьшились на 40% - до 9,1 миллиона долларов, химических волокон - на 16%, до 5,7 миллиона долларов, ваты, войлока и нетканых материалов - на четверть, до 11,6 миллиона долларов. Примерно в 14 раз уменьшился ввоз Китаем специальных тканей, например с вышивкой - до всего лишь 94 тысяч долларов, а также трикотажных полотен - до 47 тысяч долларов, ковров - в 1,7 раза, до 358 тысяч долларов, а пропитанных или с покрытием тканей - на 12%, до 3,5 миллиона долларов. В целом все поставки тканей из США в Поднебесную в марте этого года просели в 6,3 раза и составили 58,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html
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технологии, китай, сша, пекин, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Технологии, Китай, США, Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай в марте почти в 12 раз сократил ввоз хлопкового волокна из США
Китай в марте почти в 12 раз сократил импорт хлопкового волокна из США
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте почти в 12 раз снизил ввоз из США хлопкового волокна, которое в прошлом году входило в десятку основных статей дохода для американских экспортеров, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Штаты в марте прошлого года ввезли в Поднебесную хлопкового волокна на 320 миллионов долларов, в результате этот товар стал десятым по доходности для американских поставщиков на китайский рынок.
Однако в этом году Пекин
резко сократил его импорт - сразу в 11,6 раза, до 27,7 миллиона долларов. Таким образом, этот товар стал 67-м в списке крупнейших статей экспорта США
в Китай
.
Сократились и поставки других тканей и тканевых изделий. Так, китайские закупки химических нитей уменьшились на 40% - до 9,1 миллиона долларов, химических волокон - на 16%, до 5,7 миллиона долларов, ваты, войлока и нетканых материалов - на четверть, до 11,6 миллиона долларов.
Примерно в 14 раз уменьшился ввоз Китаем специальных тканей, например с вышивкой - до всего лишь 94 тысяч долларов, а также трикотажных полотен - до 47 тысяч долларов, ковров - в 1,7 раза, до 358 тысяч долларов, а пропитанных или с покрытием тканей - на 12%, до 3,5 миллиона долларов.
В целом все поставки тканей из США в Поднебесную в марте этого года просели в 6,3 раза и составили 58,2 миллиона долларов.