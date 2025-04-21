Точка невозврата пройдена: ученые предупреждают о глобальной катастрофе
© Getty Images / DurkTalsmaОгромный кусок льда откалывается от айсберга
© Getty Images / DurkTalsma
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жаркое лето сменится арктическим холодом? Десятки ведущих климатологов мира бьют тревогу о неминуемой катастрофе, которая грозит превратить цветущую Европу в ледяную пустыню. Почему глобальное потепление может привести к... новому ледниковому периоду? Каких стран коснется климатический коллапс в первую очередь? И правда ли российские ученые считают весь этот прогноз политической выдумкой?
Письмо отчаяния
Сорок четыре ведущих климатолога мира обратились к лидерам северных стран с открытым письмом о надвигающейся катастрофе. Как сообщает Исландское метеорологическое бюро, опубликовавшее обращение на своем сайте, ученые предупреждают о коллапсе ключевых течений Атлантического океана.
Ученые не просто выражают озабоченность — они требуют немедленных действий, подчеркивая, что риски прежде сильно недооценивались. "Ряд научных исследований за последние несколько лет позволяет предположить, что этот риск до сих пор сильно недооценивался", — говорится в обращении климатологов.
© Getty Images / Eloi_OmellaШторм у берегов Исландии
© Getty Images / Eloi_Omella
Шторм у берегов Исландии
Гольфстрим сходит с ума
Причиной паники стало замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС). За этим сложным термином скрывается система океанических течений, включающая знаменитый Гольфстрим, который делает климат Европы значительно теплее, чем он должен быть на этих широтах.
АМОС работает как гигантский конвейер, перемещая теплую воду с экватора к полюсам, а холодную — обратно к экватору. Эта система поддерживает относительно мягкий климат в Северной Европе. Теперь же, из-за таяния ледников и поступления пресной воды в океан, этот природный механизм дает сбой.
© Public domainТечение Гольфстрим на карте
© Public domain
Течение Гольфстрим на карте
Кому приготовиться к худшему
Первый и самый мощный удар климатического коллапса придется на пять стран: Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию. Север Европы ждет значительное похолодание и установление экстремальных погодных условий. Сельское хозяйство северо-запада Европы столкнется с серьезными проблемами.
Впрочем, последствия будут ощущаться далеко за пределами Скандинавии. Тропические муссоны сдвинутся южнее, вдоль атлантического побережья США поднимется уровень моря, а рыболовство окажется под угрозой. При текущих темпах изменения климата АМОС может полностью остановиться уже в ближайшие десятилетия.
© Getty Images / Brinja SchmidtПобережье Борнхольма, Дания
© Getty Images / Brinja Schmidt
Побережье Борнхольма, Дания
Российские эксперты настороже
Отечественные специалисты разделились во мнениях относительно западных прогнозов. Эколог Александр Шувалов в комментарии РЕН ТВ подтвердил опасность ситуации, но отметил ее локальный характер.
"Эффект "опрокидывания" АМОС будет касаться только локально части северного полушария, а именно Северной Европы. Потому что эффект дальше не распространяется на Северный морской путь. Скорее всего, повлияет только в его западной части", — пояснил Шувалов.
Эксперт призвал серьезно отнестись к предупреждениям западных ученых и ускорить выполнение Парижского соглашения по минимизации выбросов парниковых газов. При этом он считает, что России этот катаклизм коснется в наименьшей степени.
CC BY 2.0 / Presidencia de la República Mexicana / Heads of delegations at the 2015 United Nations Climate Change Conference in ParisГлавы делегаций на Конференции по климату в Париже, на которой было подписано Парижское соглашение об изменении климата
CC BY 2.0 / Presidencia de la República Mexicana / Heads of delegations at the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris
Главы делегаций на Конференции по климату в Париже, на которой было подписано Парижское соглашение об изменении климата
Теория заговора или природный цикл
Однако не все российские специалисты согласны с алармистскими заявлениями. Эколог Илья Рыбальченко выразил скептическое отношение к самой концепции глобального потепления.
"Гипотеза о так называемом глобальном потеплении отвергнута российскими учеными, российскими академиками. Есть протокольное решение Российской академии наук о том, что это потепление является цикличным", — заявил он.
По его теории, климатические изменения связаны с выбросами "активного калия 40 из земной коры", которые происходят циклически. "Грубо говоря, выбрасывается радиоактивный калий, происходит ядерная реакция, он разлагается, выделяя тепло. Иначе говоря, это как четверть Солнышка — включили и выключили", — объяснил эколог.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте с Москва-реки
Вид на здание президиума Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте с Москва-реки
Планета ищет новый баланс
Рыбальченко описывает нынешнюю климатическую нестабильность как процесс "пересинхронизации" природных систем. "И пока этой пересинхронизации не происходит, история немножко "искрит". То есть появляются различные шторма, вьюги, тайфуны", — поясняет эксперт.
По его мнению, мы наблюдаем переход из одного состояния в другое, что всегда сопровождается турбулентностью. Однако на территории России эта перестройка происходит относительно спокойно. "Абсолютно точно можем сказать — изменения циклические. История с глобальным потеплением — это миф", — уверен Рыбальченко.
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Как готовиться к неизбежному
Независимо от причин климатических изменений, российские специалисты рекомендуют адаптироваться к новым условиям. Шувалов предлагает рассчитывать прочность зданий на более сильные ветра — не 30-35, а 40 метров в секунду, а также адаптировать сельхозкультуры к расширению зон степи и полупустынь.
"Предотвратить искусственно и вытянуть из атмосферы все парниковые газы, скорее всего, не удастся. Но думаю, что ситуация с глобальными изменениями климата через какое-то время стабилизируется. Она вряд ли сорвется в неудержимое изменение", — считает эксперт.
В любом случае спор между сторонниками теории антропогенного влияния на климат и приверженцами идеи естественных циклов продолжается. А жителям северных стран, похоже, стоит готовиться к тому, что зимы станут еще суровее.
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