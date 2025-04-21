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Военные КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова - РИА Новости, 21.04.2025
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05:39 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kitay-2012437034.html
Военные КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова
Военные КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова - РИА Новости, 21.04.2025
Военные КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), сообщил официальный представитель Южной зоны... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:39:00+03:00
2025-04-21T05:39:00+03:00
в мире
китай
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филиппины
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ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжао Чживэй. "Двадцатого апреля филиппинский сторожевой катер под номером 36 без разрешения китайского правительства незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения", - говорится в заявлении Чжао Чживэя в аккаунте командования в социальной сети WeChat. В заявлении также отмечается, что Китай предупреждает филиппинскую сторону, что она должна немедленно прекратить провокации, посягающие на его права, "в противном случае вся ответственность за последствия будет полностью лежать на филиппинской стороне". КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008710145.html
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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, народно-освободительная армия китая, wechat
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины, Народно-освободительная армия Китая, WeChat
Военные КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова

ВМС КНР вытеснили сторожевой катер Филиппин из района спорного острова Хуанъянь

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжао Чживэй.
"Двадцатого апреля филиппинский сторожевой катер под номером 36 без разрешения китайского правительства незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения", - говорится в заявлении Чжао Чживэя в аккаунте командования в социальной сети WeChat.
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В заявлении также отмечается, что Китай предупреждает филиппинскую сторону, что она должна немедленно прекратить провокации, посягающие на его права, "в противном случае вся ответственность за последствия будет полностью лежать на филиппинской стороне".
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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