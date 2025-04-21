https://ria.ru/20250421/kitay-2012380410.html

Китай жестко бьет по авиационной гордости США

Китай жестко бьет по авиационной гордости США - РИА Новости, 21.04.2025

Китай жестко бьет по авиационной гордости США

Если США рассчитывали, что Китай быстро сдастся в страхе перед высокими пошлинами и потерей американского рынка сбыта, то Дональд Трамп прогадал. Китай нарастил РИА Новости, 21.04.2025

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Если США рассчитывали, что Китай быстро сдастся в страхе перед высокими пошлинами и потерей американского рынка сбыта, то Дональд Трамп прогадал. Китай нарастил броню: это не вассальная Япония или сильно зависимые от Штатов Канада с Мексикой и даже не Западная Европа, которая променяла зависимость от партнера на зависимость от манипулятора.В отличие от Европы, у Китая очень много ресурсов и денег. И даже замедляющаяся китайская экономика вызывает зависть западных стран, которые о таком медленном росте могут только мечтать.Если в первую торговую войну 2018-2019 годов Китай был очень осторожным в ответных шагах, то на этот раз Пекин идет ва-банк. Он наконец осознал свою мощь и стал бить по самым уязвимым местам Северной Америки. Возможно, российский пример сыграл здесь не последнюю роль.И один из ударов пришелся на крупнейшую авиастроительную корпорацию США — Boeing. Поднебесная отказывается покупать американские самолеты, а также комплектующие и запчасти.Соединенным Штатам, наверное, очень обидно, что они сами помогли Китаю нарастить такую силу. Кем бы сейчас была Поднебесная, если бы не американские технологии, ноу-хау и нежелание американцев переплачивать собственным рабочим? Соединенные Штаты чисто ради экономии сделали из Китая фабрику для собственного потребления, проморгав тот момент, когда птенец сам начал летать. Теперь Китай готов доказать, что переплюнул своего учителя.Почему Boeing — это очень уязвимое место? Потому что мировая дуополия Boeing и Airbus на мировом рынке разваливается прямо на глазах. Эти гиганты авиастроения десятилетиями шли бок о бок друг с другом и делили мировой рынок авиапрома пополам. Однако в 2023-м ситуация резко изменилась.Продажи новых самолетов Boeing резко упали по сравнению с Airbus. Но тогда это еще не виделось как катастрофа — была надежда на восстановление. Однако в 2024 году ситуация приобрела катастрофический размах. Если в 2023-м Boeing продала на 200 бортов меньше, чем Airbus, то в прошлом году разрыв составил рекордные 418 самолетов. Это исторический провал американского авиапрома.Boeing начала терять клиентов еще в 2018-2019 годах — после двух громких катастроф с участием американской новинки 737 MAX. Однако из того глубокого кризиса ей удалось худо-бедно выйти. Но когда в январе 2024-го у их гордости, Boeing 737 MAX, прямо во время полета вылетела оконная панель, авиакомпании не выдержали. Корпорацию сразу взяли в оборот регуляторы, начав проверки на производстве. Осенью еще и работники бастовали почти два месяца, остановив работу двух главных заводов.Отказ Китая (а это крупнейший в мире потребитель авиационной техники и сейчас, и в перспективе) от закупки американских самолетов, комплектующих и деталей — это сильный удар по американскому достоянию как имиджевый, так и экономический. СМИ известно как минимум о десяти самолетах 737 MAX, которые должны были скоро поступить в авиапарк Китая. Один такой самолет стоит более 100 миллионов долларов, значит, в один миг Boeing потеряла заказ на более чем миллиард долларов. При этом потенциальные годовые заказы Китая намного больше — и ущерб США может исчисляться десятками миллиардов долларов. Нет в мире такого крупного покупателя лайнеров, как Китай, и без него шансы Boeing хоть как-то догнать Airbus очень призрачны.Конечно, для самого Китая это решение тоже не пройдет бесследно. Однако Поднебесная не останется без авиации. Во-первых, перед глазами пример России, которая продолжает летать как ни в чем не бывало, тогда как ее рынок лишился самолетов не только Boeing, но и Airbus. Китай же от европейского конкурента Boeing не отказывался, поэтому он продолжит заказывать самолеты у европейцев. Более того, Пекину будет интересно нарастить выпуск самолетов Airbus и на своей территории.Во-вторых, опять же на примере России видно, как без западных авиастроителей страна начинает не просто создавать собственные машины (мы это начали задолго до 2022 года), а делать, казалось, невозможное в области авиастроения — создавать полностью отечественные самолеты без импортного оборудования и двигателей. Это уникальная ситуация, потому что до сих пор западное авиастроение развивалось исключительно как кооперация со множеством стран и производителей. Ни американцы, ни европейцы никогда не делали того, на что замахнулась Россия. Вопрос национальной безопасности заставил российское авиастроение подняться на новый уровень.У Китая тоже есть амбиции стать авиационной державой и обеспечивать себя собственными самолетами. А освободившиеся деньги от покупки самолетов Boeing теперь можно направить в развитие национального авиастроения. В частности, у Китая имеется свой узкофюзеляжный самолет Comac C919. Однако здесь есть проблема: зависимость от поставщиков комплектующих из США и Европы как минимум на 40 процентов, а то и больше. Вряд ли Штаты в таких условиях дадут китайскому самолету спокойно производиться.При этом Китай начинает свой путь к авиационной державе с намного худших позиций, чем Россия. Россия уже была крупнейшей авиационной державой в советские годы и, несмотря на провал 90-х, сохранила свои компетенции в этом вопросе. Китай же никогда не обладал и до сих пор не обладает многими компетенциями в этой сфере, в частности в производстве силовых установок для самолетов. Поэтому здесь открывается большое окно возможностей для кооперации России и Китая. Наш современный конкурент западным аналогам — МС-21, который в следующем году начнут поставлять отечественным авиакомпаниям, китайцам продавать не будем. Потому что первоочередная задача — перевести на него наших перевозчиков, а на это потребуется минимум десятилетие. Да и цель Китая — пересеcть на собственные борта. Однако Москва может помочь Пекину, если тот попросит, с производством определенных деталей и комплектующих для китайских самолетов. В том числе Россия могла бы продавать свои двигатели, ни в чем не уступающие иностранным. Китай их производить пока не научился.

https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html

https://ria.ru/20250417/svyazi-2011735379.html

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аналитика, китай, сша, в мире, airbus, boeing